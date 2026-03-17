Béisbol Mayor 2026 | Conoce los duelos para hoy martes 17 de marzo en el campeonato nacional

Sintoniza el partido Colón vs Los Santos, el martes 17 de marzo a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa su emocionante desarrollo este martes 17 de marzo con la disputa de la cuarta jornada, una fecha que promete duelos intensos en distintos puntos del país.

La atención principal estará centrada en el enfrentamiento entre Colón y Los Santos, que se jugará desde las 7:00 p.m. en el Estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández, y que será transmitido por TVMAX, llevando toda la acción a nivel nacional.

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Este compromiso luce determinante para ambas novenas, que buscan salir de la parte baja de la tabla y recuperar terreno en el torneo. Tanto Colón como Los Santos necesitan sumar victorias para mantenerse en la pelea, en una temporada que apenas comienza pero ya empieza a marcar diferencias entre los equipos protagonistas y los que intentan reaccionar.

La jornada se completa con otros cinco partidos que arrancarán todos a las 7:00 p.m.: Coclé vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron, Panamá Este vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín, Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, Panamá Metro vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos, y Darién vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto. Cada uno de estos encuentros puede generar movimientos importantes en la clasificación general.

En cuanto a la tabla de posiciones, Veraguas y Panamá Metro lideran el torneo con marca perfecta de 3-0, mostrando un sólido arranque en este Béisbol Mayor 2026. Muy cerca aparecen Panamá Oeste, Chiriquí, Darién y Herrera, todos con récord de 2-1, manteniéndose en la pelea directa por los primeros puestos.

En la zona media de la clasificación se ubican Coclé, Bocas del Toro, Panamá Este y Colón, con registro de 1-2, equipos que buscarán igualar su balance en esta jornada para no perder contacto con los líderes. Mientras tanto, Chiriquí Occidente y Los Santos cierran la tabla con 0-3, obligados a reaccionar cuanto antes para no complicar sus aspiraciones en el campeonato.

La cuarta jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 promete emociones de principio a fin, con equipos que saldrán al terreno en busca de consolidarse o revertir su inicio, en una temporada que ya comienza a tomar temperatura.