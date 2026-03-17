Shakira prepara cierre de tour con estadio propio en territorio español

La gira “Las mujeres ya no lloran” , iniciada en 2023, ha recorrido América, Europa y Asi a, combinando los grandes éxitos de Shakira con su más reciente repertorio, y ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público por sus innovadoras producciones y su poderosa presencia escénica.

La superestrella colombiana Shakira anunció que se planea la construcción de un estadio temporal en España para los conciertos con los que culminará su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”, una de las más ambiciosas de su carrera.

La información fue recogida por medios españoles este martes, tras una entrevista en la que la cantante reveló que está reservando sus presentaciones en España para cerrar su tour y, como ella misma señaló, planea “tirar la casa por la ventana” con una producción que promete ser inédita en el país europeo.

Según Shakira, el recinto temporal estaría gestionado por la empresa de entretenimiento Live Nation y se llamaría “Estadio Shakira”. Aunque no se han revelado las ciudades exactas que acogerán los conciertos, se espera que la infraestructura permita montar un espectáculo de gran magnitud, con tecnología y escenografía nunca antes vistas en España.

La gira “Las mujeres ya no lloran”, iniciada en 2023, ha recorrido América, Europa y Asia, combinando los grandes éxitos de Shakira con su más reciente repertorio, y ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público por sus innovadoras producciones y su poderosa presencia escénica.

En esta gira, la colombiana ha logrado cifras impresionantes: el 1 de marzo pasado ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, al que asistieron más de 400,000 personas, según las autoridades locales. Además, se espera que el 2 de mayo se presente en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, replicando el formato de show masivo y gratuito que la ha caracterizado en algunas ciudades clave.

Cabe destacar que el concepto de estadios temporales para conciertos no es nuevo. En 2024, la cantante Adele montó un estadio temporal en Múnich, Alemania, para un espectáculo exclusivo, marcando tendencia en la industria del entretenimiento internacional.

Shakira, ganadora de múltiples Grammy Awards y reconocida por su fusión de ritmos latinos, pop y rock, sigue consolidándose como una de las artistas más influyentes del mundo, llevando la música latina a escenarios de gran escala y con producciones espectaculares que trascienden fronteras.

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