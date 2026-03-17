Sean Penn no asiste a reclamar su tercer premio Oscar: la razón de su ausencia en la gala

La edición 2026 de los Premios Oscar dejó uno de los momentos más comentados de la noche: la victoria de Sean Penn como mejor actor de reparto y su sorpresiva ausencia en la ceremonia.

El actor Sean Penn, de 65 años, alcanzó un nuevo hito en su carrera al convertirse en uno de los pocos intérpretes con tres estatuillas, pero no estuvo presente para recibir el galardón, lo que ha generado una ola de especulaciones.

Penn fue reconocido por su papel en “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson, donde interpretó al Coronel Steven J. Lockjaw, un antagonista complejo dentro de una historia ambientada en una América alternativa. Su actuación fue ampliamente elogiada durante toda la temporada de premios, consolidándolo como uno de los favoritos desde el inicio.

Sin embargo, lo que debía ser un momento de celebración se convirtió en un enigma. El actor no asistió al Teatro Dolby de Los Ángeles y, hasta el momento, no ha ofrecido ninguna explicación oficial sobre su ausencia. Según reportes del The New York Times, basados en fuentes cercanas, Penn habría estado en Ucrania el mismo día de la ceremonia, aunque no se han revelado detalles sobre el motivo de su viaje.

Esta posible visita no resulta del todo inesperada si se considera su vínculo con el presidente Volodymyr Zelensky, con quien trabajó en el documental Superpower. Aun así, la falta de confirmación oficial mantiene abierta la incógnita y alimenta la conversación en redes y medios.

Durante la gala, el encargado de recoger el premio en su nombre fue Kieran Culkin, ganador del año anterior en la misma categoría. El actor aprovechó el momento para referirse a la ausencia de Penn con un comentario que mezcló humor y diplomacia: “Sean Penn no podía estar aquí esta noche o no quería, así que aceptaré el premio en su nombre”.

La frase provocó risas entre el público, pero también reflejó una percepción recurrente en la industria: Penn suele mantenerse al margen de la dinámica promocional de Hollywood, incluso en momentos clave de su carrera.

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A lo largo de la temporada, el actor acumuló importantes reconocimientos, incluyendo el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores, aunque tampoco asistió a esas ceremonias. Su única aparición destacada fue en los Globos de Oro, donde perdió frente a Stellan Skarsgård. A pesar de la derrota, fue visto relajado, incluso fumando dentro del recinto, lo que reforzó su imagen de figura impredecible.

La categoría de mejor actor de reparto fue una de las más competitivas de la noche. Penn se impuso frente a nombres destacados como Jacob Elordi, Delroy Lindo, Benicio Del Toro y el propio Skarsgård, consolidando una victoria que muchos califican como merecida.

Con este triunfo, Penn se une a un grupo selecto de actores que han ganado tres premios Oscar, compartiendo lugar con figuras legendarias del cine. Sus dos estatuillas anteriores fueron en la categoría de mejor actor principal: en 2004 por Río Místico y en 2009 por Milk. Este nuevo reconocimiento marca su primera victoria en un rol secundario, demostrando su versatilidad interpretativa.

Por otro lado, “Una batalla tras otra” se posicionó como una de las grandes ganadoras de la noche. La película llegó con 13 nominaciones y terminó llevándose seis premios, incluido el de Mejor película, consolidando su impacto tanto en la crítica como en la industria.

La ausencia de Sean Penn, lejos de opacar su logro, ha añadido un componente de misterio que mantiene viva la conversación en torno a los Oscar 2026. Mientras el actor guarda silencio, su victoria sigue siendo uno de los momentos más destacados del evento, demostrando que, incluso sin estar presente, su figura continúa dominando la escena cinematográfica.