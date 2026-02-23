Florinda Meza reacciona a su documental 'Atrévete a vivir': ¿Qué cuestionó del proyecto?

La actriz y productora mexicana finalmente vio completo el documental biográfico, dirigido por Javi Domz, y compartió una evaluación pública en la que dejó claro que, aunque respalda la intención del proyecto, hay aspectos que no la convencieron del todo.

El filme, que tardó poco más de dos años en realizarse, aunque su planeación comenzó hace aproximadamente una década, presenta un recorrido por la vida y trayectoria de la también productora. Sin embargo, la actriz Florinda Meza aclaró desde el inicio cuál fue su papel en la producción.

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, la actriz explicó que su participación se limitó a conceder entrevistas, pero que no tuvo injerencia en la dirección ni en la producción del material.

“Finalmente, igual que ustedes, pude ver el documental que Javier Doñates (Javi Domz) hizo sobre mí”, escribió Florinda.

La precisión resulta relevante, ya que algunas versiones apuntaban a que el proyecto podría haber sido impulsado directamente por ella como una respuesta a la bioserie “Sin querer queriendo”. No obstante, Meza ha insistido en que la intención principal fue ofrecer un relato inspirador y no generar polémica.

En su reflexión pública, la actriz hizo un balance honesto sobre el resultado final. Si bien evitó críticas directas hacia el equipo creativo, reconoció que el tiempo de duración fue un factor limitante: "¿Lo malo? No es culpa de ellos que yo tenga una vida tan larga , con miles de historias para contar, que no caben en una hora y 20 minutos. Como todo trabajo, siempre se puede mejorar”.

El documental tiene una duración aproximada de una hora con veinte minutos, lo que, según sus propias palabras, resulta insuficiente para abarcar una trayectoria extensa y llena de episodios significativos.

El formato elegido fue el de documental biográfico tradicional. Sin embargo, ante la falta de acceso a un archivo gráfico amplio, el equipo recurrió a herramientas de inteligencia artificial para recrear escenas y generar una representación aproximada de cómo habría lucido Florinda en su juventud. Este recurso visual ha generado comentarios divididos entre los espectadores.

Más allá de los detalles técnicos o creativos, Meza subrayó que el verdadero valor del documental radica en su propósito: “Lo que vale oro es la actitud, así nació este proyecto hace 5 años, como un material para motivar a jóvenes a luchar por alcanzar sus metas”.

La actriz puso énfasis en que el espíritu del documental siempre fue inspirar a nuevas generaciones, mostrando que los sueños pueden concretarse pese a los obstáculos.

Por su parte, el director Javi Domz enfrentó diversas dificultades para concluir la producción, la cual originalmente estaba prevista para estrenarse el año pasado. Finalmente, el proyecto logró completarse mediante entrevistas remotas con personalidades como Juan Antonio Edwards y Janett Arceo, quienes compartieron testimonios sobre su relación con la actriz.

Florinda agradeció especialmente estas participaciones: “Gracias a todos los que hablaron de las cosas maravillosas que compartimos. Fue una gran sorpresa y mi alma se sintió abrazada por esos testimonios de gratitud y amistad verdadera”.

Al destacar los aspectos favorables del documental, Meza no se centró en elementos narrativos o visuales, sino en el esfuerzo del equipo para llevar la idea a buen puerto: “Lo bueno de este documental es justo lo que dice el nombre: ¡Atrévete a vivir!... Porque sus creadores se atrevieron a hacerlo luchando contra mil obstáculos. Decidieron soñar y hacer realidad su sueño y ¡los felicito!”.

Para la actriz, la perseverancia y la determinación de los realizadores representan el mayor mérito del proyecto.

Tras manifestar su opinión, Florinda Meza compartió tres enlaces para que el público pudiera ver el documental en distintas plataformas. Sin embargo, los links presentaron fallas técnicas y redirigían a las páginas principales de los servicios de streaming.

Ante la confusión, Javi Domz publicó instrucciones adicionales en su perfil para explicar cómo encontrar correctamente el documental dentro del catálogo correspondiente.

“Atrévete a vivir” ya está disponible para el público, y aunque no ha estado exento de comentarios y ajustes técnicos, representa un nuevo capítulo en la historia pública de Florinda Meza: uno contado desde la reflexión, la memoria y, sobre todo, la intención de inspirar.