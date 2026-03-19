Derecho a réplica: Diputado Cedeño solicitaría el lunes devolver a primer debate el proyecto

El diputado defendió su postura de reformar la iniciativa en lugar de eliminarla, como han solicitado gremios periodísticos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, solicitará el próximo lunes 23 de marzo que el proyecto de ley 391, que busca modificar el derecho a réplica, sea devuelto a primer debate en la Asamblea Nacional.

Cedeño explicó que la solicitud ya fue presentada ante la Secretaría, pero recalcó que la decisión dependerá de contar con los votos necesarios en el pleno, donde existen posturas divididas.

Agregó que tenía dos opciones: esperar el proyecto que está en el punto 106 de la agenda del día o pedir la alteración del orden del día. En ese sentido, señaló que evaluó dos alternativas: esperar la discusión del proyecto 106 o pedir la alteración del orden del día, inclinándose por esta última opción con la expectativa de avanzar en el proceso.

En tanto, será el lunes, porque a su juicio suele haber mayor asistencia de diputados.

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El diputado reiteró que su intención es fortalecer el contenido de la propuesta con aportes de distintos sectores. “Nuestra oportunidad es hacerle ajustes al documento”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de escuchar a organizaciones como el Colegio Nacional de Periodismo. Además, sostuvo que el debate debe trasladarse a la Comisión de Gobierno, donde los diputados podrán sustentar sus posiciones.

La decisión de Cedeño surge tras una reunión con representantes de gremios periodísticos, quienes mantienen su rechazo a la propuesta. Entre ellos, Guido Rodríguez, quien insistió en que el proyecto debería ser retirado, aunque reconoció que, si se mantiene en discusión, podría aprovecharse para definir con mayor claridad las figuras de réplica, rectificación y respuesta, actualmente no precisadas en la ley vigente.

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Por su parte, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, reconoció la necesidad de revisar el proyecto tras escuchar las inquietudes relacionadas con la libertad de expresión. “La democracia se ciñe a la libertad de expresión, y es fundamental respetar esta normativa”, expresó, al tiempo que reiteró que el contenido será evaluado junto al proponente y la Comisión de Gobierno.

En tanto, los gremios periodísticos han reiterado su oposición y solicitan que la iniciativa sea retirada. La presidenta del Fórum de Periodistas, Ivette Leonardi, advirtió sobre los riesgos del proyecto. “Nos preocupa que avance en el pleno. Ya existe una ley, por lo que no se debe reformar”, señaló.

Cabe recordar que la propuesta fue aprobada la semana pasada en primer debate por la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, con miras a su discusión en segundo y tercer debate. No obstante, Camacho ha manifestado su oposición a que el proyecto regrese a la primera fase.

La eventual devolución del proyecto 391 a primer debate no depende únicamente de Cedeño, sino de la votación de los 70 diputados que integran el pleno legislativo, en un escenario marcado por posiciones encontradas sobre el alcance de la reforma al derecho a réplica.

Con información de Luis de Jesús Mendoza