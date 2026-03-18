Derecho a réplica: diputado Cedeño asegura que pedirá que el proyecto se baje a primer debate; se opone a su retiro

El diputado dijo que su intención es fortalecer el contenido con aportes de distintos sectores. “Nuestra oportunidad es hacerle ajuste al documento”.

Ciudad de Panamá/El diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, anunció que solicitará que el proyecto de ley 391, que busca modificar el derecho a réplica, sea devuelto a primer debate para introducir ajustes, aunque dejó claro que se opone a su retiro, como han planteado gremios periodísticos.

Cedeño defendió su postura de reformar la iniciativa en lugar de eliminarla.

Estoy totalmente en desacuerdo de retirar el proyecto de ley. Yo soy de la posición que eso se tiene que modificar”, dijo.

Además, explicó que su intención es fortalecer el contenido con aportes de distintos sectores. “Nuestra oportunidad es hacerle ajuste al documento”, dijo, al tiempo que planteó la necesidad de escuchar a organizaciones como el Conape. También sostuvo que el proyecto debe discutirse en la Comisión de Gobierno, donde los diputados podrán argumentar sus posiciones.

El debate surge luego de una reunión con representantes del sector periodístico, Guido Rodríguez, quien insistió en la necesidad de retirar la propuesta, al considerar que existen preocupaciones.

Sin embargo, expresó apertura al diálogo. “El problema radica en las redes sociales, en las caras no visibles”, señaló, aunque indicó que salió satisfecho del encuentro y espera que se tomen en cuenta los planteamientos que harán los gremios periodísticos .

Ayer, desde la Asamblea Nacional, el presidente Jorge Herrera reconoció la importancia de revisar el proyecto tras escuchar las inquietudes sobre la libertad de expresión. “Yo creo que la democracia se ciñe a la libertad de expresión y yo creo que el punto importante de todo país es respetar esta normativa”, afirmó, al tiempo que reiteró que se evaluará el contenido junto al proponente y la Comisión de Gobierno.

Por su parte, los gremios periodísticos mantienen su rechazo a la iniciativa y piden que sea retirada. La presidenta del Fórum de Periodistas, Ivette Leonardi, advirtió sobre los riesgos del proyecto.

“Nosotros, que ejercemos el buen periodismo, nos preocupamos de que avance en el pleno. Le manifestamos que ya hay una ley que existe, esperamos que no avance”. Además, insistió en que no es necesario modificar la normativa vigente. “Si ya existe la norma, hay una ley; no se debe reformar”.

Con información de Nicanor Alvarado.