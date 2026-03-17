Gremios periodísticos acuden a la Asamblea; piden retirar el proyecto de ley sobre derecho a réplica

El encuentro, que se desarrolla en el Salón Azul y ya supera las dos horas, ha puesto sobre la mesa dos posibles salidas: retirar la iniciativa —que ya pasó a segundo debate— o devolverla a primer debate para su revisión.

Panamá/La polémica por las reformas al derecho a réplica llegó este lunes a la Asamblea Nacional, donde gremios periodísticos sostienen una reunión con la Comisión de Gobierno para plantear alternativas frente al proyecto de ley 391, aprobado la semana pasada en primer debate.

El encuentro, que se desarrolla en el Salón Azul y ya supera las dos horas, ha puesto sobre la mesa dos posibles salidas: retirar la iniciativa —que ya pasó a segundo debate— o devolverla a primer debate para su revisión. La propuesta no solo ha sido respaldada por representantes de medios, sino también por diputados, particularmente de la bancada Vamos, a los que se ha sumado un diputado del PRD.

Durante la discusión, los gremios han expresado su preocupación por el contenido del proyecto y por la forma en que avanzó en la Asamblea Nacional. Además, advirtieron que la propuesta podría contradecir acuerdos internacionales suscritos por Panamá, como la Declaración de Salta de 2024, que busca evitar que el derecho a réplica interfiera con la libertad editorial de los medios de comunicación.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho, reconoció que existen diferencias entre los diputados, aunque defendió el tono del debate.

Está más claro, creo que igualmente los diputados pueden tener diferencias, pero aquí los cuatro que estamos, creo que nos destacamos por dejar bien claro nuestras posiciones de manera respetuosa, acalorada a veces, pero de manera respetuosa, y eso quería dejarlo claro que lo que usted está planteando ya no está en manos de esta Comisión”, dijo.

Por su parte, la diputada Janine Prado cuestionó la ausencia de algunos actores durante el primer debate del proyecto.

Pero creo que lo importante es señalar dos cosas, hice mención al proponente, uno, de si existían notas que se hubieran referido desde el Fórum de Periodistas, desde el Consejo Nacional de Periodistas y demás, y se nos informó que no existían las mismas, y dos, también hicimos mención de por qué no contábamos con la presencia de ustedes en ese primer debate, porque para mí es fundamental que cuando debatimos un proyecto de ley, las partes involucradas tienen que estar presentes”, planteó.

En tanto, la periodista y presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Lina Vega Abad defendió los mecanismos de autorregulación existentes en los medios de comunicación y explicó su funcionamiento.

Y como consecuencia de ese, que es el Comité de Ética, que tiene un procedimiento para que las personas que se sientan afectadas por alguna noticia, alguna nota, alguna declaración, que consideren que no ha cumplido los procedimientos éticos, acudan al Comité, presenten su denuncia, y el Comité hace una investigación, y los medios que sean voluntariamente sometidos a esta jurisdicción, para decirlo de alguna manera, tienen que aceptar la decisión de ese comité”.

Vega Abad añadió que estos mecanismos han sido efectivos en el pasado, aunque enfrentan nuevos retos ante el ecosistema digital “está siendo afectado por el nuevo ecosistema de medios que existe ahora en las redes, donde el anonimato reina, donde no hay manera de agarrar a las personas o identificar a las personas que están detrás de estos medios digitales”.

La reunión continúa con la participación de representantes del Fórum de Periodistas, directivos de medios y miembros del Consejo Nacional de Periodismo.

Entre las opciones planteadas se mantiene el retiro del proyecto, decisión que dependería del diputado proponente, Ernesto Cedeño, quien no asistió al encuentro por compromisos previos, según se informó. La otra alternativa es devolver la iniciativa a primer debate para introducir cambios o reconsiderar su avance, en medio de la controversia que ha generado.

Con información de Nicanor Alvarado.