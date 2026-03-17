Derecho a réplica: Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana pide a diputados rechazar el proyecto

Para la fundación, al establecer directrices específicas sobre cómo los medios deben publicar las réplicas, se afectaría la independencia editorial , generando un posible efecto disuasorio o incluso de censura previa tanto en periodistas como en empresas informativas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, expresó su profunda preocupación por la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 391, que introduce modificaciones al derecho a réplica en los medios de comunicación.

La organización recordó que este derecho está regulado desde 2005 mediante la Ley 22, una norma que —según destacó— fue producto de un amplio consenso entre actores del ecosistema mediático nacional y alineada con estándares internacionales.

Sin embargo, advirtió que la nueva propuesta legislativa representaría un retroceso en materia de libertad de prensa y acceso a la información.

A su juicio, al establecer directrices específicas sobre cómo los medios deben publicar las réplicas, se afectaría la independencia editorial, generando un posible efecto disuasorio o incluso de censura previa tanto en periodistas como en empresas informativas.

El organismo subrayó que el derecho a réplica tiene como propósito garantizar que una persona mencionada en una noticia pueda ofrecer su versión si no tuvo oportunidad de hacerlo previamente. No obstante, enfatizó que este mecanismo no debe utilizarse como una herramienta ilimitada para desacreditar trabajos periodísticos cuando ya se han brindado espacios para descargos.

En medio de un contexto marcado por la desinformación y los retos que plantean las redes sociales, la fundación reconoció el malestar existente en la sociedad, pero advirtió que endurecer los procesos relacionados con el derecho a réplica no es una solución adecuada para combatir la difusión de noticias falsas.

Finalmente, la organización exhortó a los diputados a votar en contra del Proyecto de Ley 391 y a salvaguardar principios fundamentales de toda democracia, como el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Puedes leer: