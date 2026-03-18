Zendaya desmiente boda con Tom Holland: fotos falsas con IA desatan confusión global

Las imágenes, ampliamente difundidas en redes sociales, resultaron ser falsas, creadas con inteligencia artificial , algo que la propia artista se encargó de aclarar públicamente.

La actriz Zendaya volvió a ser tendencia mundial, pero esta vez no por un estreno o alfombra roja, sino por un fenómeno digital que encendió rumores: la supuesta boda secreta con el actor.

Las imágenes, ampliamente difundidas en redes sociales, resultaron ser falsas, creadas con inteligencia artificial, algo que la propia artista se encargó de aclarar públicamente.

Durante su participación en el programa Jimmy Kimmel Live!, la protagonista de Euphoria reaccionó con humor al revuelo generado en internet. Cuando el presentador le comentó que las redes estaban llenas de teorías sobre su matrimonio, respondió sorprendida: “¿De verdad? ¡No he visto nada de eso!”. Su reacción, entre risas, dejó claro que no estaba al tanto de la magnitud del fenómeno viral.

Sin embargo, Zendaya sí reconoció el impacto de estas imágenes falsas en su entorno cercano. “Muchas personas han sido engañadas por ellas”, afirmó. Incluso relató situaciones incómodas en su vida cotidiana: “Estaba en la ‘vida real’ y la gente me decía: ‘¡Dios mío, tus fotos de boda son preciosas!’. Y yo les decía: ‘Cariño, son IA. ¡No son reales!’”. Este episodio refleja cómo el avance de la tecnología puede generar confusión masiva incluso entre personas cercanas a las celebridades.

Lejos de mostrarse molesta, la actriz decidió tomarse el tema con ironía. En el mismo programa, presentó un supuesto video de su boda, pero en realidad se trataba de una escena de su próxima película The Drama, donde comparte pantalla con Robert Pattinson. En el clip, el rostro de Tom Holland había sido editado digitalmente sobre el cuerpo del actor, lo que generó risas en el estudio. Zendaya bromeó al respecto: “Era un día hermoso… Eso fue real”.

Los rumores no surgieron de la nada. A principios de marzo, el estilista de la actriz, Law Roach, sorprendió al afirmar en una alfombra roja que la pareja ya se había casado. “La boda ya ocurrió. Te la perdiste”, declaró, y al ser cuestionado reiteró: “Es muy cierto”. Estas declaraciones alimentaron las teorías en redes sociales, que ya venían creciendo por apariciones públicas de Zendaya luciendo un anillo en su mano izquierda, interpretado por muchos como símbolo de matrimonio.

La actriz fue vista con estas joyas en eventos destacados como la Semana de la Moda de París y los Premios Oscar 2026, lo que intensificó las especulaciones sobre un posible compromiso o boda secreta. Este contexto, sumado a la viralización de contenido generado con IA, creó una tormenta mediática difícil de frenar.

Más allá del escándalo digital, Zendaya también aprovechó su aparición televisiva para hablar sobre su carrera. En particular, se refirió a la próxima película de la saga de Spider-Man, titulada Spider-Man: Brand New Day, donde volverá a trabajar junto a Tom Holland. La actriz expresó entusiasmo por el proyecto: “He visto bastante de la película y me siento muy bien al respecto”.

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Además, destacó la importancia emocional de esta franquicia en su vida personal y profesional: “Es una parte muy importante de nuestra historia, obviamente, y crecimos haciendo esas películas. Es un privilegio poder hacerlas”. Sus palabras reflejan el fuerte vínculo que ambos actores han construido a lo largo de los años.

Sobre Holland, Zendaya también mostró admiración por su compromiso con el personaje: “Sé que a Tom le importa mucho el personaje y hacerle justicia”. Y cuando el presentador lo calificó como el mejor Spider-Man, respondió con complicidad: “No soy imparcial, pero sí”.

Este episodio pone en evidencia el creciente impacto de la inteligencia artificial en la cultura digital, especialmente en la difusión de contenido falso relacionado con figuras públicas. La experiencia de Zendaya demuestra cómo una imagen manipulada puede desencadenar rumores globales en cuestión de horas.

Mientras tanto, la actriz mantiene su postura habitual de discreción sobre su vida privada, dejando claro que no todo lo que circula en internet corresponde a la realidad. En una era dominada por lo viral, su caso se convierte en un ejemplo claro de los desafíos que enfrentan las celebridades frente a la desinformación digital.