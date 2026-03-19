Anne Hathaway revela su admiración por Rosalía: 'Yo me transformo'

En la última edición de los Premios Oscar 2026 , la actriz no solo brilló por su presencia en el escenario, sino también por un gesto espontáneo que dejó claro su profundo cariño y admiración por una de las artistas más influyentes del momento.

Aunque la cantante española no estuvo físicamente presente, su música fue una constante inspiración para Hathaway, quien se animó a hablar en español y a hacer suya una de las frases más icónicas de la cantante.

En un momento previo a la gran ceremonia, mientras se encontraba en su hotel preparándose para presentar el galardón a Mejor maquillaje y vestuario junto a la legendaria editora Anna Wintour, Hathaway sorprendió a todos al exclamar en español: “Yo me transformo”. Esta frase, que proviene de Saoko, uno de los éxitos más representativos de Rosalía, se convirtió en una forma de rendir homenaje a la artista catalana, conocida por su estilo único y su capacidad de transformación en cada proyecto musical que emprende.

Este gesto no es algo aislado. La relación de Anne Hathaway con Rosalía es de larga data. Desde 2024, la actriz ha declarado públicamente su admiración por la cantante, lo que ha resultado en varios momentos virales. En una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, Hathaway confesó que estuvo completamente "obsesionada" con Malamente, uno de los mayores éxitos de Rosalía. La actriz relató entre risas cómo, incluso en su vida personal, “cuando mi marido me daba los buenos días, yo respondía ‘Malamente’”. Esta anécdota no solo muestra el entusiasmo de Hathaway por la música de Rosalía, sino también el impacto que ha tenido en su día a día.

La fascinación de Hathaway por la música de Rosalía no se limita a sus éxitos recientes. En la Gala Met 2023, la actriz también hizo referencia a cómo la música de la cantante española le brindaba una energía especial. Durante una retransmisión en vivo con Vogue, Hathaway comentó: “Hay algo en este vestido que hace que quieras darlo todo. Que la música de Rosalía suene en tu cabeza y simplemente darlo todo”. Este comentario refuerza la idea de que la música de Rosalía ha sido una fuente de inspiración no solo para su estilo personal, sino también para su actitud y energía en eventos de gran envergadura.

El momento espontáneo de Anne Hathaway durante los preparativos de los Oscars no hizo más que confirmar una conexión especial entre la actriz y la cantante, una conexión que ha ido más allá de la admiración superficial. Desde sus primeras apariciones públicas hablando de Rosalía, Hathaway ha mostrado un respeto genuino por la artista, y en especial por la manera en que Rosalía ha logrado trascender fronteras con su música y estilo inconfundibles.

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Es evidente que la música de Rosalía ha dejado una huella profunda en Anne Hathaway, quien no ha dudado en hacer suya parte de su filosofía artística. La cantante catalana ha sido una inspiración para Hathaway en diversos momentos, y lo ha mostrado con sus palabras y gestos públicos, como el de los Oscar, en el que incluso se animó a hablar español, un idioma que ha aprendido a lo largo de los años gracias a su cariño por la cultura hispana.

Este guiño a Rosalía por parte de Anne Hathaway no solo refuerza la admiración de la actriz hacia la cantante, sino que también demuestra cómo la música tiene el poder de unir a artistas de diferentes partes del mundo, trascendiendo barreras lingüísticas y culturales. Además, pone de manifiesto el creciente reconocimiento internacional de Rosalía, quien sigue consolidándose como una de las artistas más influyentes en la industria musical global.

En un contexto de globalización de la música, el impacto de artistas como Rosalía va mucho más allá de sus propios éxitos. Su influencia ha tocado incluso a personalidades de Hollywood, como Anne Hathaway, que no solo la escucha, sino que también se inspira en su energía y estilo. Y es que, como bien expresó la actriz, "Yo me transformo” y, al parecer, el poder de transformación de Rosalía está más presente que nunca, tanto en los escenarios de los Grammy como en las alfombras rojas de Hollywood.