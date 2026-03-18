Canya, la labrador del Girona FC que impulsa la salud mental en el fútbol y conquista a los aficionados

La protagonista de esta iniciativa es una labrador retriever de seis años que se ha convertido en una pieza clave dentro del club.

En el competitivo mundo del fútbol profesional, donde la presión mediática, los resultados y el rendimiento físico dominan la agenda diaria, el Girona FC ha encontrado una forma innovadora de cuidar el bienestar de su plantilla.

Desde hace cuatro temporadas, esta perrita no solo cumple el papel de mascota oficial del Girona FC, sino que también actúa como un elemento de apoyo emocional para jugadores y cuerpo técnico. Su presencia habitual en el Estadio Municipal de Montilivi representa una apuesta pionera por integrar el bienestar psicológico en el día a día de un equipo de La Liga.

El Girona FC decidió incorporar a Canya como parte de una estrategia orientada a mejorar el ambiente interno del equipo y reducir el estrés que acompaña a la alta competición. En un contexto donde los futbolistas enfrentan presión constante por resultados, lesiones o expectativas mediáticas, la presencia de un animal de apoyo puede marcar una diferencia significativa.

La labrador ha sido entrenada específicamente para intervenciones terapéuticas, lo que le permite mantenerse tranquila incluso en entornos intensos como un estadio lleno de aficionados. Gracias a esta preparación, puede interactuar con jugadores, entrenadores y miembros del staff sin verse afectada por el ruido, la tensión o el movimiento constante.

Su función principal consiste en acompañar a los futbolistas en momentos clave de los partidos. Habitualmente se encuentra en el túnel de vestuarios antes y después de los encuentros, donde su presencia contribuye a crear un ambiente más relajado entre los jugadores.

Además, durante los partidos disputados en casa, Canya suele permanecer en el área técnica, compartiendo espacio con el cuerpo técnico y observando el desarrollo del encuentro desde la banda.

La iniciativa forma parte de un enfoque cada vez más extendido en el deporte de élite: la atención a la salud mental de los atletas. El contacto con animales se ha asociado en numerosos estudios con la reducción de la ansiedad, la mejora del estado de ánimo y el fortalecimiento de los vínculos sociales dentro de los grupos.

En el caso del Girona, la presencia de Canya ha contribuido a fomentar un ambiente más cercano entre los integrantes del equipo, ayudando a aliviar tensiones en jornadas de entrenamiento o antes de partidos importantes.

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Jugadores y miembros del staff suelen interactuar con ella en momentos de descanso, lo que genera instantes de distensión en medio de la exigente rutina del fútbol profesional.

El impacto de Canya no se limita al vestuario. Con el paso del tiempo, la perrita también se ha convertido en un fenómeno digital. Su cuenta de Instagram supera los 74.000 seguidores, donde los aficionados pueden ver imágenes de su día a día junto a futbolistas del equipo.

Las publicaciones muestran desde momentos en el estadio hasta actividades fuera del campo, lo que ha contribuido a fortalecer la conexión entre el club y su comunidad de seguidores.

Esta visibilidad también ha permitido que Canya se convierta en una embajadora del bienestar animal y la convivencia con mascotas.

El Girona FC se ha posicionado como uno de los clubes más innovadores de La Liga en materia de responsabilidad social y bienestar. La presencia de Canya forma parte de una filosofía institucional que busca integrar valores sociales dentro de la cultura del club.

Además de su papel en el estadio, la labrador participa en actividades solidarias organizadas por la entidad. Entre ellas destacan visitas a hospitales, encuentros con niños y actividades con adultos mayores, donde su presencia contribuye a generar momentos de alegría y compañía.

Estas iniciativas también sirven para promover la terapia asistida con animales, una práctica cada vez más reconocida por sus beneficios emocionales y psicológicos.

A lo largo de sus cuatro temporadas como parte del Girona, Canya se ha convertido en una figura querida tanto dentro como fuera del club. Su presencia demuestra que incluso en el entorno altamente competitivo del fútbol profesional hay espacio para iniciativas que prioricen el bienestar humano y animal.

Mientras continúa acompañando al equipo en el Estadio Municipal de Montilivi, la historia de esta labrador refleja cómo un gesto aparentemente sencillo puede transformar la dinámica de un vestuario y fortalecer la relación entre un club y sus seguidores.

En un deporte donde cada detalle cuenta, Canya se ha consolidado como un símbolo de empatía, bienestar y conexión emocional dentro del Girona FC.