¡Más de 40 años! Residentes de Altos de Pacora construyen su propia vía ante falta de respuesta
Ante la falta de soluciones, los vecinos organizaron la compra y traslado de tosca para mejorar la vía, una iniciativa liderada por el residente Faustino Domínguez, quien coordina los trabajos junto a otros miembros de la comunidad.
Ciudad de Panamá, Panamá/Con palas, carretillas y esfuerzo colectivo, los residentes de la comunidad de Los Ángeles, en Altos de Pacora, decidieron intervenir por cuenta propia el camino de acceso que, aseguran, han esperado ver en condiciones dignas durante más de cuatro décadas.