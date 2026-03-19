¡Más de 40 años! Residentes de Altos de Pacora construyen su propia vía ante falta de respuesta

Ante la falta de soluciones, los vecinos organizaron la compra y traslado de tosca para mejorar la vía, una iniciativa liderada por el residente Faustino Domínguez, quien coordina los trabajos junto a otros miembros de la comunidad.