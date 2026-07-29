Clima en Panamá: Prevén ambiente estable con lluvias aisladas y temperaturas de hasta 35 °C este miércoles

Para este miércoles predominarán las condiciones estables en gran parte del país, aunque se prevén lluvias aisladas en sectores del Caribe y algunos puntos del Pacífico. Además, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 35 °C.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 31.5 °C y 35 °C, con valores de hasta 27 °C en áreas montañosas. / Pixabay

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que para este miércoles 29 de julio se esperan condiciones mayormente estables en el territorio nacional, aunque persistirá la posibilidad de lluvias aisladas en sectores del Caribe y algunas áreas del Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico, en la vertiente del Caribe se registrarán lluvias ligeras y esporádicas durante la mañana y la tarde. Sin embargo, en horas de la noche aumentará la nubosidad, con probabilidad de lluvias y aguaceros de moderados a fuertes en zonas marino-costeras desde Colón Costa Abajo hasta Bocas del Toro, con mayor incidencia hacia áreas de la comarca Ngäbe Buglé y Colón Costa Abajo.

En el Pacífico, predominarán condiciones secas durante gran parte del día. No obstante, en horas de la tarde podrían desarrollarse chubascos ligeros a moderados sobre la región metropolitana, el sur de Veraguas y el occidente de Chiriquí, mientras que en sectores de Darién y la comarca Emberá-Wounaan podrían registrarse precipitaciones de mayor intensidad.

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El Imhpa indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 24 °C y 26.5 °C en la mayor parte del país, mientras que en la Cordillera Central y zonas montañosas se ubicarán entre 12 °C y 19 °C. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 31.5 °C y 35 °C, con valores de hasta 27 °C en áreas montañosas.

En cuanto a los vientos, estos predominarán del norte sobre el Caribe y la región central del Pacífico, con velocidades de entre 5 y 15 km/h. Durante la tarde se prevé un incremento de su intensidad, con registros de entre 20 y 35 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h. En el resto del país se esperan vientos variables o incursiones del oeste-suroeste.

Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se pronostican olas de 0.8 a 2 metros de altura, con periodos de entre 7 y 8 segundos, por lo que se recomienda precaución durante la tarde y la noche. En el litoral Pacífico se esperan olas de 0.3 a 1.2 metros, con periodos de 14 a 16 segundos, especialmente en el Golfo de Panamá debido al efecto del viento.

Asimismo, el instituto advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre altos y muy altos en todo el país, alcanzando niveles extremos en las zonas marítimas, por lo que recomendó tomar medidas de protección durante la exposición al sol.

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