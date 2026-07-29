ASEP recibió más de 10 mil reclamos en un año; la mayoría corresponde al servicio eléctrico

La administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, hizo un llamado a los ciudadanos que consideran excesivos sus recibos de electricidad a presentar formalmente sus reclamos ante la institución, en lugar de limitarse a denunciarlos en redes sociales.

Zelmar Rodriguez, administradora de la ASEP.

Ciudad de Panamá, Panamá/La administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, exhortó a los usuarios a presentar sus reclamos por las vías oficiales y aseguró que la entidad ha detectado errores de lectura, facturación y otros factores que explican parte de los aumentos reportados en las facturas de energía eléctrica.

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