La administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, hizo un llamado a los ciudadanos que consideran excesivos sus recibos de electricidad a presentar formalmente sus reclamos ante la institución, en lugar de limitarse a denunciarlos en redes sociales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, exhortó a los usuarios a presentar sus reclamos por las vías oficiales y aseguró que la entidad ha detectado errores de lectura, facturación y otros factores que explican parte de los aumentos reportados en las facturas de energía eléctrica.