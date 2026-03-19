Jessica Alba y Cash Warren finalizan su divorcio con acuerdo millonario

Después de 16 años de matrimonio, ambos han cerrado oficialmente su proceso de divorcio, acordando un trato multimillonario que reconfigura la distribución de sus bienes, ingresos y activos.

Este acuerdo, sellado el 12 de febrero de 2026, marca el fin de su unión legal y establece una serie de condiciones financieras y patrimoniales que involucran tanto a sus propiedades como a las empresas que ambos han ayudado a desarrollar durante su relación.

Jessica Alba, de 44 años, y Cash Warren, de 47, comenzaron su relación en 2004, durante el rodaje de la película Los Cuatro Fantásticos, cuando Warren trabajaba como asistente de dirección. Cuatro años más tarde, en 2008, la pareja contrajo matrimonio. A lo largo de su relación, ambos compartieron muchos logros profesionales y personales, pero ahora, como parte del acuerdo de divorcio, se han establecido nuevas reglas sobre la división de esos logros y activos.

El acuerdo estipula que Warren recibirá el 50% de los ingresos residuales de Alba por todos los trabajos realizados durante su matrimonio, lo que incluye participaciones de películas como Sin City: A Dame to Kill For (2014), donde se estima que Alba ganó entre uno y dos millones de dólares. A pesar de esta división de ingresos, Alba mantiene el control total sobre las regalías de los proyectos que realizó antes de su matrimonio, tales como Fantastic Four (2005), Rise of the Silver Surfer (2007) y Never Been Kissed (1999), entre otros.

Además de los ingresos generados por sus carreras en el cine, una de las principales fuentes de riqueza de Jessica Alba es su empresa, The Honest Company, cofundada por la actriz en 2011. Esta compañía, especializada en productos de salud y cuidado personal, ha sido valorada en 308 millones de dólares tras su oferta pública inicial. Como parte de la liquidación, Cash Warren recibirá una cantidad significativa de acciones de la empresa, incluyendo 1,170,058 acciones restringidas y 4,523,035 acciones certificadas.

El acuerdo también abarca la división de bienes materiales, con Jessica Alba conservando una serie de propiedades de lujo, como un Audi Q-6 E-tron, un Kia Sportage 2025 y un Kia Sportage 2026. Además, la actriz se quedará con una serie de muebles, joyas y cuentas bancarias. Por su parte, Cash Warren recibirá su BMW i7 2024, mientras que ambos dividirán una colección de arte, muebles matrimoniales y las millas aéreas acumuladas a lo largo de los años.

En cuanto a las inversiones empresariales de la pareja, el acuerdo también contempla su distribución equitativa. Ambos tendrán participación en empresas como Popchips, WeWork, Hopscout, Sona Labs y Telly Inc..

El acuerdo financiero total ascenderá a 3 millones de dólares, que Jessica Alba pagará a Cash Warren. De este monto, 1,5 millones de dólares serán entregados de inmediato, y el resto será pagado en un plazo de hasta 2027. Curiosamente, el acuerdo no establece ninguna manutención infantil ni manutención conyugal, lo que ha generado especulaciones sobre el enfoque económico y personal que han decidido adoptar para seguir adelante.

A pesar de la separación, la expareja mantiene una custodia compartida de sus dos hijos menores, Haven (14) y Hayes (8). Su hija mayor, Honor, de 17 años, es estudiante de la Universidad de Yale, alma mater de Warren. La división de la custodia refleja la disposición de ambos padres para asegurar el bienestar de sus hijos.

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Por su parte, Jessica Alba ha seguido adelante con su vida personal y profesional. Desde el pasado julio, la actriz mantiene una relación con el actor Danny Ramirez, aunque no se ha oficializado su relación en público. Cash Warren, por su parte, también ha sido visto con varias personas, incluidas Seanna Pereira, cantante, y Hana Sun Doerr, graduada de UCLA, desde que iniciaron el proceso de divorcio.

En cuanto a sus proyectos profesionales, Jessica Alba sigue ampliando su influencia en el mundo empresarial, mientras continúa desarrollando proyectos en el cine y la televisión. Recientemente, se ha confirmado su participación en la película de suspenso The Mark, dirigida por Dakota Johnson, lo que marca un nuevo hito en su carrera.

Este acuerdo marca un nuevo capítulo en las vidas de Jessica Alba y Cash Warren, quienes ahora se concentran en sus proyectos individuales, pero seguirán compartiendo una relación cordial por el bienestar de sus hijos y su legado empresarial.