Dwayne Johnson revela el susto de salud que lo hizo temer un cáncer testicular

Una de las figuras más reconocidas de Hollywood y referente mundial del entretenimiento, compartió recientemente una experiencia personal que lo enfrentó a uno de sus mayores temores.

El actor y exluchador Dwayne Johnson, conocido como "La Roca", confesó que durante más de un día vivió con la incertidumbre de padecer cáncer testicular, luego de detectar una anomalía física que le provocó dolor intenso y una profunda preocupación.

La revelación surgió durante una entrevista en la que la estrella habló sobre distintos aspectos de su vida profesional y personal. Allí recordó cómo un hallazgo inesperado durante una rutina cotidiana alteró por completo sus planes y lo obligó a convivir temporalmente con la posibilidad de recibir un diagnóstico grave.

Todo comenzó un viernes mientras se encontraba en la ducha. Johnson notó la presencia de un bulto en uno de sus testículos acompañado de sensibilidad y molestias persistentes. Con el paso de las horas, el dolor aumentó y la inquietud comenzó a crecer, especialmente porque desconocía el origen del problema.

A pesar de la preocupación, el protagonista de numerosas producciones cinematográficas decidió mantener la situación en privado. Incluso evitó comentarla con su círculo más cercano hasta obtener información médica concreta. Sobre esa decisión explicó: “Ni siquiera se lo dije a Lauren. No quería preocuparla antes de saber si realmente había algo de qué preocuparse”, en referencia a su esposa, Lauren Hashian.

La situación tomó mayor relevancia cuando llegó el momento de cumplir compromisos profesionales previamente programados. Antes de viajar a Las Vegas para participar en CinemaCon y promocionar la nueva película de la franquicia Jumanji, el actor acudió a una consulta médica para obtener una evaluación especializada.

Tras una revisión inicial, el especialista le informó que una de las posibilidades más probables era una epididimitis, una inflamación que afecta el conducto encargado de almacenar y transportar espermatozoides. Sin embargo, también aclaró que no era posible descartar completamente un cáncer testicular sin realizar estudios complementarios.

La necesidad de esperar una ecografía para confirmar el diagnóstico obligó al actor a continuar con su agenda pública mientras enfrentaba una incertidumbre emocional considerable. Durante ese periodo tuvo que participar en eventos, pronunciar discursos y atender actividades promocionales sin conocer el verdadero estado de su salud.

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Al recordar aquel momento, Johnson admitió: “Así que tuve que vivir con eso durante esas veinticuatro horas, sin saberlo, y tenía que estar todo el día bromeando y dando discursos”. La frase refleja el contraste entre la imagen pública que proyectaba y la preocupación que enfrentaba internamente.

Finalmente, la espera terminó con una noticia tranquilizadora. Los resultados descartaron la presencia de cáncer y confirmaron que se trataba de una epididimitis. El actor aseguró: “Estoy bien”. No obstante, reconoció que la experiencia fue especialmente difícil debido al dolor físico y a la incertidumbre que lo acompañó durante ese periodo. Sobre aquella situación añadió: “Pero no lo sabía en ese momento, y aquello era realmente doloroso”.

La reciente revelación se suma a otras conversaciones públicas en las que Johnson ha abordado aspectos relacionados con su bienestar físico. Durante una intervención anterior también habló de los problemas digestivos que enfrentó durante varios años, una condición que llegó a complicar significativamente su rutina laboral en una etapa especialmente exigente de su carrera.

Al referirse a esas dificultades, recordó: “Y pensaba: ‘Dios mío, ¿cómo voy a superar esto con mis problemas intestinales? No estoy digiriendo correctamente’”. Posteriormente, explicó que recibió tratamiento especializado para mejorar su salud gastrointestinal mediante estrategias orientadas al equilibrio del organismo.

Además de abordar temas relacionados con su salud, Johnson reflexionó sobre su presente profesional y reconoció que aspiraba a recibir una nominación al Óscar por su trabajo en la película The Smashing Machine. Sobre esa posibilidad comentó: “Me di cuenta muy rápidamente de que es algo muy raro llegar a este nivel en el que incluso estás teniendo estas conversaciones. Es emocionante. Habría sido increíble. Ojalá hubiera ocurrido. Pero no ocurrió”.

Lejos de asumirlo como una derrota, el actor afirmó que la experiencia fortaleció su motivación. En ese sentido expresó: “De ninguna manera pensé: ‘Eso no importa’. Siempre pensé que importaba. Y ha encendido un fuego en mi columna vertebral, que es: volvamos al trabajo”.

Actualmente, el artista continúa enfocado en sus proyectos cinematográficos y creativos. Al explicar qué impulsa su día a día, concluyó con una reflexión que resume su filosofía profesional: “Lo principal para mí, aquello hacia lo que saco las piernas de la cama por la mañana y corro, es crear. Es el arte. Es contar historias”.