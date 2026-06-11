Karina Linnette conquista Premios Ícono Colombia 2026 y lleva el talento panameño a lo más alto

La victoria representa un importante reconocimiento al crecimiento profesional que la presentadora de Show TVN ha consolidado durante los últimos años, tanto en la televisión como en el entorno digital.

Karina Linnette se alzó como ganadora en la categoría Presentadora Influencer de los Premios Ícono Colombia 2026, una de las ceremonias más destacadas de América Latina que reconoce el talento de figuras digitales, comunicadores, artistas y creadores de contenido en la región.

La victoria representa un importante reconocimiento al crecimiento profesional que la presentadora de Show TVN ha consolidado durante los últimos años, tanto en la televisión como en el entorno digital. Su nombre logró imponerse en una categoría altamente competitiva que reunió a destacadas personalidades del entretenimiento y las redes sociales, entre ellas Karen Sevillano, Carla Giraldo, Ana Tavera y otras reconocidas creadoras de contenido de la región.

El galardón obtenido por Karina Linnette adquiere una relevancia especial debido al nivel de visibilidad de las participantes nominadas. La presentadora consiguió el respaldo de miles de seguidores durante el proceso de votación, un apoyo que terminó siendo determinante para alcanzar el reconocimiento y consolidar su presencia en el panorama mediático latinoamericano.

Aunque no estuvo presente durante la ceremonia realizada en Medellín, un representante fue el encargado de recibir el premio y compartir un mensaje de agradecimiento en su nombre. El reconocimiento se convirtió rápidamente en motivo de celebración en Panamá, donde seguidores, colegas y figuras del entretenimiento destacaron el logro alcanzado por la comunicadora.

Uno de los momentos más determinantes de su trayectoria ocurrió en 2022 con su participación en el reality internacional El Poder del Amor 2, producción realizada en Turquía que reunió a concursantes de diferentes países. Durante su paso por el programa, Linnett logró captar la atención del público gracias a su espontaneidad y carisma, factores que impulsaron su popularidad más allá de las fronteras panameñas.

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Su participación alcanzó un punto histórico cuando se convirtió en ganadora de la segunda temporada junto a su compatriota Julián Torres. Desde entonces, su nombre comenzó a ganar reconocimiento en distintos mercados de habla hispana, fortaleciendo su posicionamiento como figura digital y presentadora.

La expansión de su carrera continuó posteriormente con su participación en Soy el Mejor: Estrellas del Mundo a la Pista, programa transmitido por TC Televisión de Ecuador. Allí representó a Panamá y mostró nuevas facetas artísticas dentro de una competencia enfocada en el entretenimiento y el baile, ampliando aún más su alcance internacional.

Los Premios Ícono Colombia 2026 reunieron durante dos jornadas a algunas de las personalidades más influyentes del ecosistema digital latinoamericano. El evento tuvo como objetivo reconocer el impacto, la creatividad y la capacidad de conexión de creadores, comunicadores y artistas que han destacado en medios tradicionales y plataformas digitales.

Tras conocerse inicialmente su nominación, Karina Linnette había expresado públicamente su gratitud por formar parte de una categoría integrada por figuras reconocidas del sector. En ese momento compartió un mensaje que reflejaba su emoción por el reconocimiento recibido: “Gracias, gracias por compartir esta nominación con mujeres increíbles”.

Ahora, con el premio en sus manos, la comunicadora panameña confirma el sólido crecimiento de una carrera construida entre la televisión, los realities internacionales y las redes sociales. Su triunfo en la categoría Presentadora Influencer no solo fortalece su proyección internacional, sino que también posiciona al talento panameño en uno de los escenarios de reconocimiento digital más importantes de la región.