Eric Dane: Su conmovedora despedida de sus hijas y el homenaje de su esposa tras su muerte

El 20 de febrero, Netflix estrenó la última entrevista concedida por Eric Dane, difundida de manera póstuma como parte del formato Famous Last Words.

El episodio, grabado confidencialmente en noviembre de 2025, se convirtió en un testimonio íntimo y desgarrador en el que el actor Eric Dane dejó un mensaje directo para sus hijas, Billie y Georgia, tras enfrentar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad degenerativa también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig.

Recordado por su papel como el Dr. Mark Sloan en Grey's Anatomy y por su participación en Euphoria, Dane transformó su diagnóstico en una causa pública, promoviendo la investigación y visibilidad de quienes viven con ELA. Sin embargo, el momento más impactante del especial fue el mensaje de casi cinco minutos dedicado a sus hijas adolescentes.

Mirando fijamente a cámara, el actor comenzó: “Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos la pasamos genial, ¿no? Recuerdo todos los momentos que pasamos en la playa. Ustedes dos, yo y mamá en Malibú, Santa Mónica, Hawai, México. Las veo ahora jugando en el mar durante horas, mis bebés acuáticas. Esos días -nunca mejor dicho- fueron el cielo.”

Dane estructuró su despedida en cuatro lecciones aprendidas “durante la lucha contra la ELA”. La primera fue una invitación a vivir en el presente: “Primero, vivan ahora, ahora mismo, en el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo. Durante años viví vagando mentalmente, perdido en mi cabeza por largos períodos, revolcándome en la preocupación y la autocompasión, la vergüenza y la duda. Repasaba decisiones, me cuestionaba: ‘Debería haber hecho esto’. ‘Nunca debería haber hecho eso.’ No más.

Por pura supervivencia, me veo obligado a quedarme en el presente. Pero no quiero estar en ningún otro lugar. El pasado contiene arrepentimientos. El futuro sigue siendo desconocido. Así que tienen que vivir ahora. El presente es todo lo que tienen. Atesórenlo. Aprecien cada momento.”

La segunda lección fue sobre la pasión: “En segundo lugar, enamórense. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamórense de algo. Encuentren su pasión, su alegría.

Encuentren eso que las haga querer levantarse por la mañana. Les impulse durante todo el día. Me enamoré por primera vez cuando tenía más o menos su edad. Me enamoré de la actuación.

Ese amor finalmente me ayudó a atravesar mis horas más oscuras, mis días más oscuros, mi año más oscuro. Todavía amo mi trabajo. Todavía lo espero con ilusión. Todavía quiero ponerme frente a la cámara y desempeñar mi papel. Mi trabajo no me define, pero me entusiasma.

Encuentren algo. Encuentren algo que les entusiasme. Encuentren su camino. Su propósito. Su sueño. Y luego vayan por él. De verdad, vayan con todo.”

La tercera enseñanza se centró en la amistad: “En tercer lugar, elijan a sus amigos sabiamente. Encuentren a su gente y permitan que las encuentren, y entréguense a ellos. Los mejores les devolverán lo mismo. Sin juzgar. Sin condiciones. Sin preguntas.

Estoy muy agradecido por mi familia y amigos más cercanos. Todos y cada uno de ellos dio un paso al frente. Ya no puedo hacer ni las pequeñas cosas que antes hacía. No puedo manejar por la ciudad, ir al gimnasio, tomar un café, pasar el rato. Aprendí a abrazar las alternativas. Mis amigos vienen a mí. Comemos juntos, vemos un partido, escuchamos música. No hacen nada especial. Simplemente están presentes. Eso es un montón. Simplemente estar.

Amen a sus amigos con todo lo que tienen. Aférrense a ellos. Las entretendrán, las ayudarán, las apoyarán, y algunos incluso las salvarán.”

Finalmente, habló de resiliencia: “Por último, luchen con cada fibra de su ser y con dignidad. Cuando enfrenten desafíos, de salud o cualquier otro tipo, luchen. Nunca se rindan. Luchen hasta el último aliento. Esta enfermedad se está apoderando lentamente de mi cuerpo, pero nunca me va a quitar el espíritu.

Ustedes dos son personas diferentes. Pero ambas son fuertes y resilientes. Heredaron la resiliencia de mí. Ese es mi superpoder. Me tiran abajo y vuelvo a levantarme, y sigo regresando. Me levanto una y otra y otra vez. Mark dice que soy como un gato. Excepto que un gato tiene nueve vidas, y yo voy fácilmente por la número quince.

Así que cuando algo inesperado las golpee, y lo hará, porque así es la vida, luchen y enfréntenlo con honestidad, integridad y gracia, aunque parezca insuperable.

Espero haberles demostrado que se puede enfrentar cualquier cosa. Se puede enfrentar el final de los días. Se puede enfrentar el infierno con dignidad.

Luchen, chicas, y mantengan la cabeza en alto. Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Son todo para mí. Buenas noches. Las amo. Estas son mis últimas palabras.”

El homenaje de Rebecca Gayheart y la campaña solidaria

Tras su fallecimiento a los 53 años, su esposa, Rebecca Gayheart, compartió emotivas fotografías familiares en redes sociales. Junto a un enlace de GoFundMe escribió: “Gracias a todos”.

La campaña, que ya superó los 80.000 dólares de un objetivo de 250.000, busca asegurar estabilidad económica para Billie y Georgia. En la descripción se destaca que Dane “se convirtió en un portavoz apasionado para la comunidad de la ELA, usando su voz y su plataforma para defender a otros pacientes y aumentar la concienciación”.

El productor Brad Falchuk reflexionó sobre el impacto del episodio: “Ellas están de duelo y él las amaba tanto. Ellas lo amaban tanto y son simplemente una familia hermosa”.

El legado de Eric Dane trasciende la pantalla: queda en su activismo, en su mensaje de resiliencia y, sobre todo, en esas palabras finales que hoy conmueven al mundo.