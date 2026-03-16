Los ganadores a las principales categorías de los premios Óscar

Fue una noche particularmente reñida, llena de actuaciones impresionantes, frases ingeniosas, alta costura en la alfombra roja y discursos de aceptación llenos de lágrimas.

Los Angeles, Estados Unidos/La edición de este año de los Óscar vio cómo "Una batalla tras otra" coronó su extraordinaria temporada de premios al llevarse este domingo el máximo galardón a la mejor película, mientras que la aclamada "Pecadores" también cosechó éxitos.

Fue una noche particularmente reñida, llena de actuaciones impresionantes, frases ingeniosas, alta costura en la alfombra roja y discursos de aceptación llenos de lágrimas.

A continuación, los ganadores en las principales categorías para la 98.ª edición de los premios Óscar que se entregaron este domingo en Hollywood.

Mejor película: "Una batalla tras otra"

Mejor director: Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra"

Mejor actor: Michael B. Jordan, "Pecadores"

Mejor actriz: Jessie Buckley, "Hamnet"

Mejor actor de reparto: Sean Penn, "Una batalla tras otra"

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, "La hora de la desaparición"

Mejor película internacional: "Valor sentimental" (Noruega)

Mejor película animada: "Las guerreras k-pop"

Mejor documental: "Mr. Nobody Against Putin"

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