"Therian" viral: Joven intenta abordar camión gateando y no lo dejan subir

Un video grabado en Nuevo León se convirtió en tendencia nacional luego de mostrar el momento en que un joven identificado con la subcultura “therian” intentó subir a un camión de transporte público desplazándose en cuatro patas.

La reacción del conductor, quien le cerró la puerta y lanzó un comentario que quedó registrado en la grabación, encendió un intenso debate sobre convivencia en espacios públicos, límites y nuevas expresiones juveniles.

El clip, que supera los tres millones de visualizaciones en distintas plataformas digitales, muestra primero a varios pasajeros abordando la unidad con normalidad. Segundos después, aparece el joven caracterizado como zorro, usando accesorios alusivos a un animal, aproximándose gateando con la aparente intención de ingresar al vehículo.

Antes de que pudiera subir, el operador cerró la puerta de manera abrupta e impidió su acceso. Visiblemente molesto, el chofer gritó: “Luego los atropellan si siguen haciendo sus mamadas”, comentario que también quedó registrado en el video. En la escena se observa además la presencia de otras dos personas caracterizadas como lobo y tigre.

La práctica “therian” hace referencia a personas que aseguran identificarse espiritual o emocionalmente con un animal. En algunos casos, adoptan vestimenta, accesorios y comportamientos asociados a esa identidad. Aunque para ciertos sectores se trata de una forma de expresión personal, otros cuestionan su presencia en espacios públicos, especialmente cuando implica conductas poco habituales como desplazarse en cuatro patas.

En México, el fenómeno ha ganado visibilidad principalmente a través de redes sociales como TikTok e Instagram, donde jóvenes comparten contenido relacionado con esta identidad. Sin embargo, situaciones como la ocurrida en Nuevo León han llevado la conversación fuera del ámbito digital.

Tras la difusión del video, miles de usuarios reaccionaron con opiniones divididas. La mayoría de los comentarios fueron críticos hacia el joven y hacia la práctica therian, aunque también surgieron voces que cuestionaron el tono de las respuestas y la manera en que se abordó la situación.

Entre los mensajes que acompañaron la publicación destacan frases como: “Has patria y dale un putazo un therian!”; “Hizo bien. Hay mucho perro pulgoso en la calle y la gente va limpia a su trabajo u otras actividades.”; “pensé que era broma que estos idiotas ya están en México …”; “Estuvo bien, si con nuestros perros nos piden llevarlos en transportadora y no sueltos a estos q les apliquen la misma y luego van sin dueño”; “Excelente! Los retrasados mentales son un peligro para todos”.

Las expresiones evidencian un tono de burla y agresividad que ha sido señalado por algunos usuarios como desproporcionado. El debate no solo gira en torno al comportamiento del joven, sino también a la respuesta del conductor y al tipo de comentarios que proliferan en redes sociales cuando se viraliza un contenido polémico.

El incidente también abrió una discusión sobre las reglas de uso del transporte urbano. En muchas ciudades mexicanas existen lineamientos que establecen condiciones específicas para el traslado de mascotas, generalmente exigiendo transportadoras o correas. Sin embargo, el caso del joven therian plantea un escenario distinto, ya que se trata de una persona que adopta conductas asociadas a un animal, no de un animal real.

Algunos usuarios defendieron la decisión del operador argumentando que el desplazamiento en cuatro patas podría representar un riesgo para la integridad física del joven o interferir con la dinámica del servicio. Otros consideraron que la reacción fue exagerada y que el incidente pudo haberse manejado de manera más respetuosa.

Más allá del hecho puntual, el video reavivó una conversación más amplia sobre los límites de la expresión individual en espacios públicos y la tolerancia social ante tendencias juveniles emergentes. Especialistas en comportamiento digital han señalado que la viralidad amplifica posturas extremas y que los comentarios ofensivos pueden escalar con rapidez.

El episodio en Nuevo León refleja cómo un hecho cotidiano puede transformarse en fenómeno mediático cuando se cruza con identidades alternativas y plataformas digitales. Mientras algunos lo interpretan como una muestra de falta de límites, otros lo ven como un ejemplo de la necesidad de promover respeto y diálogo ante expresiones que se apartan de lo convencional.

Por ahora, el video sigue circulando y acumulando reacciones, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales en México y dejando abierta la discusión sobre convivencia, diversidad y el impacto de las tendencias juveniles en la vida diaria.