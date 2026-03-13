Portugal reduce impuestos sobre combustibles para limitar las subidas de precio

Portugal ya había adoptado una medida similar en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

El gobierno portugués decidió el viernes prolongar una medida excepcional de reducción de impuestos sobre los combustibles para contener el aumento de los precios en las gasolineras provocado por el conflicto en Oriente Medio.

"Dada la evolución de los precios de los combustibles, el gobierno aplicará una nueva reducción temporal" que representará "un ahorro real de 1,8 céntimos por litro para el diésel y de 3,3 céntimos por litro para la gasolina", a partir del lunes, indicó el Ministerio de Finanzas en un comunicado.

El gobierno de Lisboa ya había recurrido la semana pasada a este mecanismo que consiste en ajustar los impuestos sobre los combustibles cuando el aumento de precios supera los 10 céntimos por litro (unos 11 centavos de dólar) con respecto a los precios medios de la semana anterior.

Hasta ahora, este impuesto especial solo se había aplicado al diésel.

Portugal ya había adoptado una medida similar en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

El precio del petróleo crudo se ha disparado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el 28 de febrero, y superó el umbral de los 100 dólares por primera vez desde agosto de 2022.

La oferta mundial se ha reducido, entre otras razones, por el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.