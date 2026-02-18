Therian: La identidad que se viraliza y genera debate en América Latina

El término se ha instalado con fuerza en las búsquedas de Google y en los videos virales de TikTok e Instagram.

Jóvenes con máscaras de lobos, zorros o felinos, desplazándose en cuatro extremidades por plazas y parques, han convertido esta expresión identitaria en una tendencia digital que ya no pasa desapercibida en ciudades como Buenos Aires, Montevideo y también Panamá.

La escena se repite: adolescentes practicando quadrobics, movimientos que imitan la locomoción animal, mientras comparten tutoriales, experiencias personales y convocatorias a encuentros públicos. La viralización no solo multiplica seguidores, sino también polémica.

La palabra proviene de therianthropy, concepto de raíces griegas que alude a la combinación de “bestia” y “ser humano”. En la actualidad, dentro de comunidades digitales surgidas en la década de 1990, el término describe a personas que afirman experimentar una conexión interna, espiritual o psicológica con un animal no humano, al que denominan “teriotipo”.

Quienes se identifican como therians sostienen que no se trata de un disfraz ocasional ni de una performance artística. Según explican en redes, es una vivencia profunda e involuntaria que forma parte de su identidad. Los estereotipos más frecuentes suelen ser mamíferos como lobos, perros, zorros o grandes felinos.

La manifestación pública puede incluir máscaras artesanales, colas y comportamientos que emulan gestos o desplazamientos animales. Para algunos jóvenes, esta práctica funciona como forma de pertenencia y socialización; para otros observadores, se trata simplemente de una actividad recreativa amplificada por internet.

Especialistas citados por Infobae remarcan que estos movimientos no son nuevos, sino que encuentran en las plataformas digitales un nivel de exposición inédito. También subrayan que la mayoría de los participantes desarrollan sus actividades en contextos pacíficos y recreativos.

Therian vs. Furry

El crecimiento del fenómeno también ha generado confusión con la subcultura furry. Aunque pueden compartir ciertos elementos visuales, existen diferencias importantes.

El movimiento furry surgió en convenciones de ciencia ficción en los años ochenta y gira en torno al fandom de animales antropomórficos. Sus integrantes suelen utilizar trajes completos conocidos como fursuits y participan en eventos artísticos y sociales vinculados a la creatividad y el cosplay.

En cambio, quienes se definen como therians describen su identidad como involuntaria y no como un personaje creado para entretenimiento.

Therian: Identidad sentida como interna, conexión espiritual o psicológica con un animal, comportamientos interpretados como expresión genuina.

Furry: afición artística y recreativa, representación voluntaria de personajes antropomórficos, uso de disfraces elaborados.

En Panamá, la discusión escaló aún más. En redes sociales comenzó a circular la invitación al “Primer Encuentro de Therians en Panamá”, supuestamente previsto para el 25 de febrero de 2026 en el Parque Recreativo y Cultural Omar.

La administración del parque emitió un comunicado aclarando: "Reiteramos, hasta la fecha, desconocemos la procedencia de dicha iniciativa y aclaramos que es un evento ajeno al parque, donde no se ha otorgado autorización para realizarlo".

Una situación similar ocurrió en la provincia de Chiriquí. Tras difundirse otra convocatoria para el 20 de febrero en el Parque Cervantes, la Alcaldía de David informó: "Luego de la revisión administrativa, aclaramos que dicha actividad no cuenta con permisos municipales ni autorización oficial para el uso de este espacio público". Además, el municipio expresó que "nuestros adolescentes necesitan orientación, apoyo familiar y espacios que fortalezcan su desarrollo integral".

El fenómeno therian combina identidad, cultura digital y exposición masiva. Mientras algunos defienden el derecho a la libre expresión y la diversidad identitaria, otros cuestionan los límites en espacios públicos compartidos.

Más allá de las posturas enfrentadas, la tendencia revela cómo internet potencia comunidades antes marginales y transforma prácticas individuales en conversaciones globales. La discusión recién comienza y, al ritmo de los algoritmos, promete seguir creciendo en América Latina y más allá.