Falleció Leo Rosas, finalista de La Voz México: familia confirma que luchaba contra la depresión

El mundo de la música en Bolivia y México está de luto tras confirmarse la muerte de Leo Rosas, finalista de La Voz México en 2019.

El cantante, de 27 años, fue encontrado sin vida en la madrugada del 15 de febrero en la vivienda donde residía en Santa Cruz, Bolivia. La noticia fue confirmada por su familia, que señaló que el artista padecía depresión.

“Todos estamos sorprendidos”, declaró Alfredo Mendoza, tío abuelo del intérprete, en entrevista con Noticias Bolivisión. Según relató, la familia recibió una llamada alrededor de las 5 de la mañana para informarles que el cuerpo del joven había sido hallado en su domicilio.

Leo Rosas alcanzó notoriedad en México al participar en 2019 en La Voz México, donde integró el equipo del cantante Yahir. Su desempeño lo llevó hasta la final del certamen, obteniendo el segundo lugar y ganándose el reconocimiento del público.

Tras su paso por el reality, su carrera no despegó como se proyectaba. Aunque continuó trabajando en la música, decidió regresar a Bolivia, donde siguió presentándose y lanzando temas de manera intermitente. Su entorno cercano asegura que nunca abandonó su pasión por el canto.

Horas antes de que se conociera su fallecimiento, Rosas publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparecía durante lo que parecía ser una cena romántica, acompañado de una canción de tono melancólico. Para muchos seguidores, esa publicación adquirió un significado distinto tras difundirse la noticia de su muerte.

Su tío abuelo explicó que el cantante enfrentaba problemas de salud mental desde hacía tiempo. “Todo mundo dice: era un gran artista. Pero lo que pasa es que sufría de depresión: eso sucedió. Padecía esa enfermedad y tuvo este desenlace”, afirmó.

También subrayó que la familia estaba al tanto de la situación y que el joven recibía tratamiento. “Sus padres siempre lo apoyaron; él estaba en tratamiento pero ustedes saben que la depresión es una enfermedad que no se sabe el desenlace:".

La noticia impactó especialmente a Yahir, quien compartió una fotografía junto a Leo tomada durante las grabaciones del programa. En su mensaje recordó los momentos de popularidad y entusiasmo que vivieron durante la competencia.

Te puede interesar: Shakira pone a la venta su isla privada en Bahamas por 33 millones de dólares

Te puede interesar: Bad Bunny: disfraz de 'arbusto' del show en el Super Bowl 2026 se vende por 5 mil dólares

En redes sociales, seguidores y colegas del medio artístico expresaron condolencias y mensajes de apoyo a la familia. Muchos destacaron su talento vocal y carisma, cualidades que lo posicionaron como uno de los concursantes más queridos de aquella edición.

Alfredo Mendoza relató que el talento de Leo Rosas se manifestó desde muy temprana edad. “A esa edad él vio a un guitarrista y él me pidió una guitarra. Yo le dije, si te aprendes una canción, yo te la regalo. Y así fue, artista desde esa edad”, recordó, al explicar que el cantante mostró inclinación por la música desde los 3 años.

La historia del joven artista reabre la conversación sobre la importancia de atender la salud mental en el ámbito artístico, donde las expectativas profesionales, la presión mediática y la incertidumbre laboral pueden afectar profundamente a quienes se dedican al espectáculo.

La familia del cantante ha pedido respeto en este momento de duelo. Mientras tanto, la noticia ha generado reflexiones entre fanáticos y figuras del entretenimiento sobre la necesidad de visibilizar la depresión como una enfermedad real que requiere acompañamiento constante.

La trayectoria de Leo Rosas quedó marcada por su paso por La Voz México y por el cariño que logró despertar en el público. Su historia también deja una lección sobre la importancia de hablar abiertamente de salud mental y de fortalecer las redes de apoyo.

Si tú o alguien que conoces atraviesa por un momento difícil, buscar ayuda profesional y apoyo cercano puede marcar la diferencia.