Bad Bunny: disfraz de 'arbusto' del show en el Super Bowl 2026 se vende por 5 mil dólares

Uno de los momentos más comentados del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX no fue solo la música ni la puesta en escena, sino un inesperado protagonista: un grupo de performers caracterizados como campos de caña de azúcar.

Ahora, uno de esos llamativos disfraces utilizados durante la presentación de Bad Bunny ha sido puesto a la venta en internet por 5.000 dólares, convirtiéndose en una pieza de colección tan insólita como simbólica.

Según reportó People, apenas horas después de concluir el evento deportivo más visto del año, uno de los trajes apareció listado en eBay con una descripción detallada y un precio fijo que ha despertado la curiosidad de fanáticos y coleccionistas.

En el anuncio, el vendedor presenta el artículo como el “Bad Bunny Super Bowl LX Half Time Show Grass Bunny OFFICIAL costume”, especificando que se trata de una talla mediana y que se encuentra en “excelente” estado.

La descripción detalla cada uno de los elementos incluidos: “Incluye todo lo que se muestra en la imagen: pasamontañas, arnés de hombros, conjunto deportivo, guantes, brazos oficiales de utilería Grass Bunny del show de medio tiempo y el radio oficial con auriculares que se usó durante los ensayos”.

El atuendo principal está compuesto por buzo y pantalón verde, brazos recubiertos con césped sintético cosido y una estructura que se ajusta al cuerpo para dar la apariencia de un arbusto humano. Como complemento adicional, el vendedor añadió “una bolsa oficial del Super Bowl 60 que se entregó a todos los Grass Bunnies después del show de medio tiempo”.

Pero eso no es todo. Quien adquiera el traje también recibirá los snacks distribuidos durante los ensayos: barras de proteína sin gluten y frutos secos, un detalle que añade un componente aún más auténtico a la oferta.

Durante la presentación, los llamados “arbustos” permanecían casi inmóviles en el escenario, integrados como parte del paisaje mientras más de 300 bailarines y múltiples plataformas móviles se desplazaban a su alrededor. Aunque para muchos espectadores fueron un elemento curioso, y rápidamente viral, su presencia tenía un significado mucho más profundo.

En un artículo posterior al evento, Vogue explicó que los hombres disfrazados de caña de azúcar simbolizaban los cultivos ligados a uno de los productos más relevantes, y también más dolorosos, de la historia de Puerto Rico.

“Bad Bunny seleccionó personalmente los arbustos para los disfraces por lo mucho que significa para él y para Puerto Rico”, explicó a Vogue Sam Giacometti, uno de los escogidos para el espectáculo. “La producción quería asegurarse de que entendiéramos y nos sintiéramos orgullosos de ser parte de este homenaje a la herencia y cultura de Bad Bunny”, añadió.

Convertirse en uno de estos singulares personajes no fue tarea sencilla. De acuerdo con Vogue, los aspirantes debían cumplir requisitos físicos específicos: medir entre 1,70 y 1,85 metros, ser capaces de cargar entre 13 y 18 kilos y contar con experiencia en bandas de marcha o conocimientos básicos de formación escénica.

Curiosamente, el traje de hierba no aparecía mencionado en la oferta de trabajo inicial. Sam Giacometti reveló que esa información se conoció recién en la segunda sesión de práctica. Una vez seleccionados, los performers participaron en múltiples ensayos para aprender a desplazarse, y especialmente a permanecer quietos, dentro de un atuendo que limitaba considerablemente la visión.

“Es muy tentador querer convertirse en un meme, moverse o ser gracioso. Pero cada vez que haces eso, le quitas protagonismo a un mensaje que es poderoso y edificante”, recordó Giacometti sobre las instrucciones que recibieron del equipo creativo.

El show de medio tiempo del Super Bowl LX fue histórico por varias razones: se realizó casi en su totalidad en español y alcanzó una audiencia estimada de 135,4 millones de espectadores. Además, fue concebido como una declaración cultural que celebró la identidad puertorriqueña y la influencia latina a escala global.

En ese contexto, el disfraz de “arbusto” trasciende lo anecdótico. Para algunos, representa una pieza única de la historia reciente del entretenimiento; para otros, es un símbolo tangible del impacto cultural de Bad Bunny en uno de los escenarios más importantes del mundo.

Lo cierto es que, por 5.000 dólares, cualquier fan podría llevarse a casa no solo un traje peculiar, sino también un fragmento de un espectáculo que ya forma parte de la memoria colectiva del Super Bowl.