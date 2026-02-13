Shakira celebra sus 49 años con el regalo que soñaba y un emotivo mensaje

A los 49 años, Shakira no solo suma experiencias, sino también herramientas y motivación para seguir escribiendo capítulos memorables en su trayectoria.

El cumpleaños número 49 de Shakira no terminó el 2 de febrero. Días después de soplar las velas, la estrella colombiana sigue recibiendo sorpresas en casa, y algunas tienen un significado muy especial tanto para su vida personal como para su carrera artística.

Entre flores, mensajes y muestras de cariño, dos obsequios destacaron por encima del resto: un piano profesional que la cantante llevaba tiempo deseando tener en casa y una emotiva tarjeta que conmemora el primer aniversario de su exitosa gira mundial.

El primero de los regalos llegó directamente de Yamaha Corporation. Se trata de un piano de pared en color blanco, perteneciente a la reconocida serie U de la marca, un instrumento de alta gama ideal tanto para interpretación como para composición.

La artista no ocultó su emoción al compartirlo con sus seguidores: “¡Miren lo que me regaló Yamaha para mi cumple! ¡¡Por fin tengo un piano de verdad en casa!!”, escribió mientras posaba junto al instrumento, ubicado en su estancia, cerca de la chimenea.

El detalle no es menor. Para una compositora como Shakira, contar con un piano acústico profesional en casa representa una herramienta clave para el proceso creativo. El instrumento, además de convertirse en un elemento central de la decoración, podría ser el punto de partida de futuras canciones.

En las imágenes compartidas, la cantante aparece con un look rojo vibrante y su característica melena rubia, dejando claro que sigue celebrando esta nueva vuelta al sol con entusiasmo y energía renovada.

Pero el piano no fue el único regalo que tocó su corazón. A su hogar también llegó una tarjeta muy especial que conmemora el primer aniversario de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, el tour que la ha llevado por Latinoamérica y varias ciudades de Estados Unidos.

La gira comenzó oficialmente el 11 de febrero con un concierto inaugural en el Estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro, Brasil, marcando el inicio de una etapa clave en su carrera reciente.

En un video compartido por la cantante, se le escucha decir: “Esta nota tan linda, celebrando el año desde que empezó la gira”, antes de mostrar el contenido del mensaje.

La tarjeta, firmada por Maite, a quien Shakira considera más que una amiga, casi una hermana, incluía palabras cargadas de simbolismo: “La loba lleva un año preservando el fuego, dándole un hogar a la manada. El camino se hace andando y hay hace un año que empezaste a caminar, con cada vez menos lágrimas y más alegrías. Y nosotros Te seguimos al son de tu música”.

El mensaje hace referencia directa a la figura de “la loba”, uno de los alter egos más potentes de la artista, y a la resiliencia que ha marcado esta etapa de su vida profesional y personal.

Junto a la tarjeta llegó también un pequeño pero significativo detalle: una armónica miniatura funcional. Apenas la tuvo en sus manos, Shakira comenzó a tocarla, recordando uno de los instrumentos más característicos de sus primeros años de carrera.

Entre risas, compartió el momento con humor: “Los niños están en la escuela y esto es lo que hago en mi mañana libre”.

La armónica evoca aquella etapa en la que la cantante fusionaba pop y rock con sonidos folk, consolidando un estilo propio que la diferenció desde el inicio en la industria musical latinoamericana.

Más allá de los regalos materiales, este cumpleaños representa para Shakira un momento de consolidación y equilibrio. Con una gira internacional en marcha, nuevos proyectos musicales en desarrollo y una etapa personal más estable, la artista parece vivir una fase de plenitud creativa.

El piano blanco listo para nuevas composiciones y la emotiva carta celebrando un año de éxitos reflejan una artista que sigue reinventándose, pero sin olvidar sus raíces.