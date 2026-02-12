Jennifer López y su rutina de fuerza a los 56: el entrenamiento que impulsa su longevidad

A pocas semanas de retomar su residencia en Las Vegas, la artista volvió a convertirse en tendencia al compartir varias imágenes desde el gimnasio.

Más allá del impacto visual, las fotografías reafirman un mensaje claro: a sus 56 años, la artista apuesta por el entrenamiento de fuerza como pilar para mantenerse saludable, fuerte y preparada para cualquier desafío profesional.

Las instantáneas, que rápidamente se viralizaron, no solo muestran su envidiable estado físico, sino que reflejan una filosofía de entrenamiento que ha evolucionado con el tiempo. En palabras de la propia cantante, “la meta es sencilla: mejor que ayer, cada día”. Una declaración que resume su enfoque actual: progreso constante y consciente.

En una entrevista reciente en el programa CBS Mornings de la cadena CBS, Jennifer López habló abiertamente sobre su rutina. La artista explicó que suele entrenar alrededor de 40 minutos diarios y que, como cualquier persona, también enfrenta días de mayor o menor motivación. Sin embargo, mantiene la constancia como base de su disciplina.

“Cuando era joven entrenaba duro, ahora entreno inteligente”, afirmó. Además, detalló que ha aprendido “a trabajar los músculos que tengo que trabajar sin morir en el intento”. Este cambio de mentalidad marca la diferencia entre una rutina enfocada solo en la intensidad y otra orientada a la eficacia y la sostenibilidad en el tiempo.

López también destacó la importancia del entrenamiento con pesas en esta etapa de su vida: “Entreno mucho con pesas porque el ejercicio de fuerza es importante cuando vas envejeciendo”. Durante la conversación, se subrayó la necesidad de empezar incluso antes. “Hay que empezar a los 30”, le comentaron en la entrevista, reforzando la idea de que la prevención es clave.

Aunque el cardio sigue teniendo su espacio, la artista recordó un principio fundamental del fitness moderno: “Incluso si te gusta el cardio y lo quieres hacer para estar delgada, tienes que saber que el músculo es lo que quema grasa”.

La apuesta de Jennifer López por el entrenamiento de fuerza coincide con lo que señalan numerosos expertos en longevidad y salud metabólica. El científico David Sinclair, investigador de la Universidad de Harvard especializado en envejecimiento, sostiene: “Necesitamos un cambio radical en nuestra perspectiva sobre la vejez, pues los estudios demuestran que más del 80% de nuestra salud futura depende de cómo vivimos, no del ADN”.

Desde el ámbito médico, el doctor Jesús Esquide advierte que “la pérdida de músculo es uno de los principales predictores de mala vejez”. Además, recalca que “no entrenar fuerza, por miedo, pereza o desinformación, acelera la fragilidad, la dependencia y el deterioro metabólico”.

En la misma línea, el doctor Aurelio Rojas, cardiólogo en los hospitales HM El Pilar y HLA El Ángel, recuerda que el objetivo no es meramente estético: “Un músculo funcional protege el metabolismo y el corazón, previniendo la sarcopenia”. Es decir, mantener masa muscular no solo mejora la apariencia, sino que también protege frente a enfermedades y pérdida de autonomía.

Manuel López, personal training director de la cadena VivaGym, observa un cambio significativo en los hábitos femeninos dentro de los gimnasios. “Cada vez más mujeres ocupan las zonas de fuerza y peso libre, rompiendo prejuicios y apostando también por el trabajo de brazos, hombros y espalda, dejando atrás el miedo a ganar volumen y priorizando fuerza, funcionalidad y confianza”, afirma.

Según el experto, especialmente en etapas como la perimenopausia y la menopausia, preservar la masa muscular es determinante para la calidad de vida futura. Entre los principales beneficios del entrenamiento de fuerza destacan:

Mejora de la salud ósea y prevención de la osteoporosis.

Regulación hormonal y metabólica, favoreciendo la sensibilidad a la insulina y el control de grasa corporal.

Prevención de lesiones y dolores articulares.

Envejecimiento activo, con mayor movilidad y autonomía.

Mayor esperanza de vida asociada a una buena conservación muscular.

Mejora de la autoestima y de la relación con el propio cuerpo.

Las imágenes de Jennifer López en el gimnasio no son solo una muestra de disciplina, sino también un reflejo de una tendencia creciente: entrenar fuerza como inversión en salud y longevidad. Su ejemplo confirma que el verdadero objetivo no es únicamente verse bien, sino construir un cuerpo fuerte que acompañe cada etapa de la vida con energía y vitalidad.