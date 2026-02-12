Harry Potter: La nueva serie muestra su lado más humano de Draco Malfoy

La esperada serie que prepara HBO Max promete cambiar la forma en que el público entiende a varios personajes clave del universo creado por J.K. Rowling.

Lejos de limitarse a una simple adaptación televisiva de los libros, la producción apostará por una exploración más profunda del mundo mágico, incluyendo aspectos nunca antes vistos en pantalla. Uno de los cambios más significativos será el desarrollo de Draco Malfoy, un personaje tradicionalmente retratado como antagonista, cuya vida familiar y entorno íntimo cobrarán un protagonismo inédito.

Por primera vez, los espectadores podrán adentrarse en Malfoy Manor, la imponente residencia de la familia Malfoy, desde las primeras etapas de la historia. Este giro narrativo permitirá comprender mejor las raíces del comportamiento de Draco y la influencia directa de su entorno. Lox Pratt, el actor encargado de dar vida al joven mago, adelantó que la serie ampliará considerablemente la mirada sobre personajes secundarios. Según explicó, la producción permitirá “ver a todos los profesores en sus habitaciones, y a Draco en su casa”.

Este enfoque marca una diferencia clara con respecto a los libros y las películas, donde la mansión Malfoy aparece recién en la última entrega de la saga. En la serie, en cambio, la vida doméstica de Draco será parte integral del relato desde la primera temporada. Para Pratt, esta decisión abre la puerta a escenas clave que ayudarán a comprender mejor al personaje. “Empiezas a entender cómo es él”, afirmó el actor, sugiriendo que el público conocerá las motivaciones internas y los conflictos que moldean su personalidad.

El cambio creativo estuvo liderado por la guionista Francesca Gardiner y el director Mark Mylod, quienes optaron por expandir el universo original sin traicionar su esencia. Esta ampliación narrativa también explica la incorporación temprana de Lucius Malfoy, interpretado por Johnny Flynn, un personaje que en los libros tiene una aparición más tardía. En la serie, la relación entre padre e hijo se vuelve fundamental para entender el desarrollo emocional de Draco.

Pratt destacó especialmente su experiencia trabajando junto a Flynn, a quien describió como “un hombre maravilloso”, subrayando la química lograda entre ambos para construir una relación compleja y creíble en pantalla. Este vínculo será clave para alejar a Draco de la imagen simplista que lo acompañó durante años. “En las películas, Draco es como un villano bidimensional. Siento que hay mucho más: necesitas entender el porqué”, explicó el actor.

La ambición del proyecto no ha pasado desapercibida dentro de Warner Bros. Discovery. JB Perrette, presidente de streaming global, definió la serie como el “evento de streaming de la década” y destacó el nivel de detalle con el que se está desarrollando la producción. Para Perrette, el formato episódico permite profundizar en historias y escenarios que el cine no podía abordar. “El alcance de la producción, el detalle y la meticulosidad llevan lo teatral a otro nivel”, aseguró.

La serie está concebida como un proyecto a largo plazo, con un total de siete temporadas que buscarán cubrir y expandir cada etapa del universo mágico. Esta estructura permitirá mostrar la vida cotidiana en Hogwarts y explorar dinámicas familiares que hasta ahora solo se insinuaban, como la de los Malfoy.

El proceso de casting también ha generado debate. La elección de John Lithgow como el nuevo Albus Dumbledore provocó reacciones divididas, especialmente en el contexto de las controversias que han rodeado a la saga en años recientes. La actriz Aud Mason-Hyde, quien se identifica como no binaria y trabajó previamente con Lithgow, compartió una reflexión honesta sobre la situación. “Nunca me sentí invalidada ni cuestionada por él en mi identidad o en mi transgeneridad. Es una persona muy cariñosa y orientadora. Pero hay algo en que esté en la serie de Harry Potter que resulta levemente doloroso”, expresó.

A pesar de ello, Mason-Hyde valoró el compromiso profesional del actor y su calidad humana, reflejando el clima de diálogo y diversidad que la producción intenta promover.

Con estreno previsto para 2027, la nueva serie de Harry Potter genera altas expectativas al prometer una mirada más profunda, compleja y humana de personajes como Draco Malfoy, ampliando así la comprensión del mundo mágico para una nueva generación de espectadores.