RBD | Dulce María lanza 'Casi algo': así vive su etapa más plena de embarazo a los 40

La artista atraviesa un momento decisivo tanto en lo personal como en lo profesional.

La cantante y actriz mexicana confirmó que está esperando a su segundo hijo, mientras presenta su nuevo sencillo, “Casi algo”, una canción que explora las relaciones intensas que nunca llegaron a definirse. En una conversación íntima, la artista reflexiona sobre la maternidad, la evolución emocional y el equilibrio entre su familia y su carrera.

La noticia llegó en un punto que no tenía previsto. “Cumplí 40 en diciembre y esta noticia, esta sorpresa, llegó a mediados o finales de julio de 2025, que fue cuando nos enteramos. Obviamente me todos cambiaron los planos, porque siempre viene una versión de ti diferente a la que ya conoces, y empieza desde el momento en que te enteras que estás esperando a otro bebé”.

La intérprete reconoce que, aunque la maternidad es una experiencia maravillosa, también implica retos físicos y emocionales profundos: “Me he tratado de cuidar muchísimo, con todos los achaques y síntomas del embarazo que son conocidos, pero nadie te cuenta qué tan incómodos pueden llegar a ser y qué tan retadores. Tu cuerpo cambia mental, hormonal y básicamente; cambia por todos lados”.

Madre de María Paula y esposa de Paco Álvarez, confiesa que vive una mezcla de emociones: “Es como un vértigo entre emoción, nervios, miedo, ilusión y gratitud. Es algo hermoso saber que tu cuerpo está dando vida. Yo no me imaginé que a mis 40 iba a estar sintiendo otra vez esta maravilla de saber que una vida se está formando a partir de mí”.

Su primogénita había pedido un hermanito desde hace tiempo, pero la dinámica familiar inevitablemente cambiará. “Ahora creo que sí hay un poco de celitos y esta nostalgia de dejar de ser la bebé. Está muy cerca de mí, quiere estar conmigo y también con su papá; como que tiene esas ganas de sentirse chiquita. Pero creo que es normal. El reto va a ser cuando nazca”.

La artista admite que no sabe exactamente cómo será esta nueva etapa: “No sé cómo voy a ser como mamá de dos, no sé cómo le voy a hacer para encontrar ese equilibrio entre mi carrera y la crianza”.

Desde el nacimiento de su primera hija en 2020, su perspectiva cambió radicalmente. “La maternidad me cambió por completo. Desde que te embarazas empieza a nacer una versión de ti que no conoces aún”. También subraya cómo se transformaron sus decisiones profesionales: “Obviamente mis prioridades cambiaron. Cambió todo. Mi cuerpo cambia mentalmente, básicamente; cambian tus prioridades, cambian tus tiempos, cambia todo para poder dedicarte a tus hijos”.

Sobre si modificaría algo de su pasado antes de convertirse en madre, lo tiene claro: “No cambiaría nada”. Y explica por qué: “Trabajé desde los cinco años y fui construyendo este camino para poder ser artista independiente, preparando el terreno para que cuando tuviera un bebé no tuviera la presión de irme de gira”.

En medio del embarazo, la cantante decidió continuar lanzando música. “Las canciones es mejor sacarlas cuando te mueven, cuando tienen sentido para ti, cuando la producción es reciente”, afirma.

“Casi algo” habla de esos vínculos que no fueron oficialmente pareja, pero dejaron huella. “Es nombrar esa emoción y esa relación que fue casi amor, pero a la vez no sabes ni qué fue, si empezó o si terminó. Es eso: validarlo y cantarlo”.

Para ella, estas historias merecen ser reconocidas: “Son pequeños duelos que no se nombran porque nunca tuvieron una etiqueta… Los ‘casi algo’ generalmente no se nombran y entonces no terminan de empezar ni de acabar”.

La canción contrasta con otros lanzamientos recientes más densos y reflexivos. En esta ocasión apuesta por una melodía más accesible, aunque cargada de nostalgia. “Creo que la letra la escuchas y no necesitas traducirla; es muy literal, muy fácil, pero a la vez bonita”.

Aunque no descarta regresar con nuevos proyectos cuando pase el nacimiento, hoy su enfoque es claro: “Mis hijos son mi proyecto más importante, son seres humanos, y como mujer tengo mucho que enseñarles y mucho que aprender también”.

Sobre el futuro, resume su deseo principal: “Primero que nada, ser una buena madre y un buen ejemplo, poder crear personas felices, libres y seguras”.

Así, entre pañales, melodías y emociones profundas, Dulce María inicia una nueva etapa en la que la plenitud personal y la madurez artística caminan de la mano.