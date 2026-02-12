Rosalía confiesa la frase que la hizo terminar para siempre una relación: 'Nunca volví'

La artista volvió a demostrar que, además de ser una de las artistas españolas más influyentes del panorama internacional, no teme hablar con franqueza sobre su vida personal.

Durante su participación en el pódcast Special People Club, la ganadora de dos premios Grammy compartió el episodio que marcó el final definitivo de una relación sentimental que se prolongó durante varios años.

En una conversación distendida, la cantante Rosalía reflexionó sobre vínculos amorosos, límites personales y aprendizajes emocionales. Fue en ese contexto donde relató una experiencia que, según explicó, la llevó a tomar una decisión irreversible.

De acuerdo con su testimonio, la relación atravesó distintas etapas antes de llegar a una primera ruptura que no fue definitiva. Apenas una semana después de separarse, ambos retomaron el contacto y decidieron reencontrarse, en lo que Rosalía describió como una recaída.

La artista explicó que su entonces pareja tenía dificultades para expresar sus emociones con claridad. “Tenía un novio que era un poco código Morse a nivel emocional”, señaló, describiendo una dinámica marcada por mensajes confusos y una comunicación intermitente.

Ese patrón, según dejó entrever, fue uno de los factores que erosionaron la relación. Sin embargo, el episodio que selló la ruptura ocurrió durante ese reencuentro posterior a la separación.

Rosalía relató que, en un momento de intimidad, su expareja se apartó y pronunció unas palabras que la dejaron completamente desconcertada. “En un momento determinado, me suelta y dice: ‘Cómo he echado de menos a mi puta’”, contó.

La artista confesó que se quedó paralizada durante unos segundos, sin saber cómo reaccionar ante lo que acababa de escuchar. El impacto fue inmediato. Tras procesar la situación, tomó una determinación tajante: “Cuando pude reaccionar, me levanté, me fui y no volví nunca más”.

Con esa decisión, cerró definitivamente una etapa que ya arrastraba tensiones y problemas de comunicación. Aunque no reveló la identidad de su exnovio ni detalles sobre la época en que ocurrió la relación, dejó claro que ese comentario cruzó un límite personal que no estaba dispuesta a tolerar.

Más allá de la anécdota, la confesión de Rosalía puso el foco en la importancia del respeto y la comunicación dentro de una relación. La cantante utilizó la experiencia como ejemplo de cómo ciertos comportamientos pueden marcar un antes y un después en un vínculo afectivo.

En el pódcast, la artista abordó también cómo sus experiencias pasadas han influido en su manera de entender el amor y en la forma en que establece límites. Sin profundizar en nombres ni fechas, insistió en que cada relación deja enseñanzas que moldean el crecimiento personal.

En los últimos años, Rosalía ha mantenido un perfil relativamente reservado respecto a su vida privada. Aunque su carrera profesional la mantiene constantemente bajo los focos, ha optado por compartir solo ciertos aspectos personales en espacios específicos y bajo sus propios términos.

Mientras su confesión sobre su exnovio ha generado repercusión en redes sociales y medios internacionales, la cantante continúa enfocada en nuevos desafíos profesionales. Próximamente debutará como actriz con un personaje secundario en la tercera temporada de Euphoria, cuyo estreno está previsto para el 12 de abril a través de HBO Max.

En el plano sentimental, recientemente ha sido vinculada con el actor y músico alemán Emilio Sakraya, después de que en 2025 fuera vista en varias ocasiones compartiendo cenas y momentos afectuosos con él. Sin embargo, ninguna de las dos partes ha confirmado oficialmente una relación.

Con esta revelación, Rosalía no solo volvió a acaparar titulares, sino que también dejó un mensaje claro sobre la importancia de poner límites y priorizar el respeto propio. Una frase fue suficiente para que entendiera que era momento de irse. Y, como ella misma afirmó, no volvió nunca más.