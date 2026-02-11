Bad Bunny y Toñita hacen historia en el Super Bowl: el icónico ‘shot’ de cañita

El Super Bowl 2026 no solo fue escenario de uno de los espectáculos más comentados del año, sino también de un momento cargado de simbolismo para la comunidad puertorriqueña.

En medio del show de medio tiempo, Bad Bunny sorprendió al mundo al compartir escena con Antonia Rodríguez, mejor conocida como Toñita, la emblemática fundadora del Caribbean Social Club en Nueva York. Frente a millones de espectadores, la empresaria boricua le entregó al artista lo que parecía ser un tradicional “shot” de cañita, un gesto que desató euforia tanto en el estadio como en redes sociales.

La participación de Toñita marcó un instante histórico dentro de una presentación mayoritariamente en español, consolidando a Bad Bunny como uno de los artistas latinos más influyentes del planeta. Aunque el contenido exacto del vaso quedó a la imaginación, no se confirmó si realmente contenía ron cañita, el acto fue interpretado como un tributo a la cultura boricua y a la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos.

Antonia Rodríguez, de 85 años, es mucho más que la dueña de un club social. Desde hace más de cinco décadas, ha mantenido abierto el Caribbean Social Club en Brooklyn, convirtiéndolo en un bastión cultural para generaciones de puertorriqueños y latinos en Nueva York. El espacio, conocido cariñosamente como “la casa de Toñita”, ha sido punto de encuentro para bailar, compartir comida típica y preservar tradiciones lejos de la isla.

A lo largo de los años, Toñita ha enfrentado presiones inmobiliarias e intentos de transformar el lugar en un negocio diferente, en una zona cada vez más impactada por la gentrificación. Sin embargo, con el respaldo firme de la comunidad, ha logrado mantener intacta la esencia del club. Allí, además de mesas de billar y música caribeña, se sirven platos caseros que la propia Toñita prepara, como sus reconocidas habichuelas al estilo boricua.

El vínculo entre Bad Bunny y Toñita no es reciente. El artista urbano la menciona en su éxito musical “NUEVAYoL”, un tema que rinde homenaje a la experiencia puertorriqueña en Nueva York. Parte del video musical fue grabado en el Caribbean Social Club, lo que catapultó aún más la popularidad del establecimiento y reafirmó su valor cultural.

En el espectáculo del Super Bowl, Bad Bunny también compartió escenario con Lady Gaga, en un segmento en inglés que destacó la diversidad musical del evento. Sin embargo, el momento con Toñita tuvo un significado distinto: representó la conexión directa del cantante con sus raíces y con la comunidad que lo ha apoyado desde sus inicios.

Meses antes del evento deportivo, Toñita había viajado a Puerto Rico para asistir a la residencia de conciertos del artista. Ese reencuentro anticipaba una colaboración especial que finalmente se materializó ante la audiencia global del Super Bowl. La escena del “shot” fue celebrada como una reivindicación cultural y un reconocimiento a quienes han mantenido viva la identidad boricua en el extranjero.

Te puede interesar: ChatGPT y su costo invisible: millones de litros de agua detrás de las caricaturas de IA

Te puede interesar: San Valentín | Whatsapp se llena de romance: guía para activarlo este 14 de febrero

En una entrevista previa con N+ Univision Nueva York, Toñita expresó el orgullo que siente por su trayectoria y por representar a su comunidad. Con humildad, afirmó sentirse satisfecha de ser “una puertorriqueña que ha llegado aunque sea un poquito lejos”. Sus palabras cobran hoy mayor relevancia tras aparecer en uno de los escenarios más vistos del mundo.

El Caribbean Social Club continúa siendo un símbolo de resistencia cultural en Brooklyn. Más que un negocio, es un espacio donde la música, la gastronomía y el espíritu festivo puertorriqueño se mantienen intactos. La aparición de Toñita junto a Bad Bunny en el Super Bowl 2026 no solo fue un gesto emotivo, sino una declaración de identidad ante millones de personas.

Así, entre luces, música y un aparente “shot” de cañita, el espectáculo deportivo más importante del año se convirtió también en una celebración de la historia, la comunidad y el orgullo boricua.