ChatGPT y su costo invisible: millones de litros de agua detrás de las caricaturas de IA

Sin embargo, detrás de esta explosión creativa se esconde un impacto ambiental que comienza a generar alarma: el enorme consumo de agua necesario para sostener la infraestructura que hace posible esta tecnología. Estimaciones recientes señalan que, en menos de una semana, la generación masiva de imágenes con IA habría requerido 216 millones de litros de agua, un volumen comparable al consumo mensual de una ciudad pequeña.

Aunque para el usuario el proceso parece instantáneo y digital, la realidad es mucho más compleja. Plataformas como ChatGPT, Midjourney, DALL·E o Stable Diffusion dependen de redes de servidores de alto rendimiento alojados en centros de datos que funcionan las 24 horas. Estos sistemas procesan millones de solicitudes simultáneas y requieren chips de alta potencia que generan grandes cantidades de calor. Para evitar el sobrecalentamiento, la mayoría de los centros de datos utiliza sistemas de refrigeración basados en agua, lo que explica gran parte del consumo hídrico asociado a la inteligencia artificial.

El uso de agua no se limita únicamente al enfriamiento. La fabricación de los chips que alimentan estos modelos también demanda enormes volúmenes de recursos hídricos en distintas fases del proceso industrial. Por esta razón, los especialistas advierten que resulta extremadamente difícil calcular con precisión cuánta agua se consume por cada consulta realizada a una IA. Aun así, algunas estimaciones indican que una sola interacción puede requerir entre 0,5 y 2 litros de agua, dependiendo de la complejidad de la solicitud y de la ubicación del usuario.

Las proyecciones a futuro no son alentadoras. Se estima que el consumo energético de los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial podría triplicarse para 2028, lo que incrementaría de forma proporcional la demanda de agua. A escala global, el crecimiento acelerado de esta industria podría requerir entre 4.200 y 6.600 millones de metros cúbicos de agua para 2027, una cifra similar al consumo anual de países como Dinamarca o equivalente a la mitad del gasto hídrico del Reino Unido.

A pesar de la magnitud del problema, no existe actualmente una legislación internacional que establezca límites claros o políticas públicas específicas sobre sostenibilidad digital. Algunas empresas tecnológicas han comenzado a explorar soluciones alternativas. Amazon Web Services, por ejemplo, ha implementado el uso de aguas residuales tratadas en ciertos centros de datos. Sin embargo, la mayoría de las compañías del sector continúa dependiendo del agua potable, incluso en regiones donde este recurso ya es escaso.

Dentro de la industria, la preocupación por una inteligencia artificial más sostenible empieza a ganar espacio. Las principales líneas de desarrollo se centran en optimizar algoritmos para reducir el consumo computacional, incrementar el uso de energías renovables y diseñar sistemas de refrigeración más eficientes. No obstante, el dilema central persiste: cómo equilibrar el avance tecnológico con la protección de los recursos naturales.

Frente a este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿es justificable consumir millones de litros de agua para generar imágenes digitales de alta calidad? Para algunos sectores, la creatividad, la innovación y el entretenimiento digital compensan este costo ambiental. Para otros, se trata de un lujo difícil de sostener en un mundo afectado por sequías y crisis climáticas.

En este debate, los usuarios también juegan un papel clave. Reducir el uso innecesario de plataformas de IA, priorizar herramientas más eficientes, cuestionar la necesidad real del contenido generado, exigir transparencia ambiental a las empresas y adoptar una actitud crítica y educativa son acciones concretas que pueden marcar la diferencia. La inteligencia artificial no solo consume datos: consume agua, energía y recursos esenciales, y entender ese impacto es el primer paso hacia un uso más responsable.