Sandra Sandoval enciende el ambiente de fiesta y prepara sus pasos para el Carnaval

“Problema Resuelto” , interpretado por Samy y Sandra Sandoval junto a Principal , se perfila como una de las canciones más sonadas en tarimas, culecos y calles a lo largo y ancho del país.

El espíritu del Carnaval ya comienza a sentirse con fuerza en Panamá, y una de las figuras que más ha contribuido a encender la emoción colectiva es Sandra Sandoval.

La cantante de música típica compartió recientemente un video en sus redes sociales que no tardó en volverse viral, mostrando que la cuenta regresiva para la mayor celebración del país ya está en marcha.

En el clip, que supera los 6 mil “likes”, se observa a Sandra bailando descalza, vestida completamente de blanco y lanzando pasos llenos de energía. El video, grabado en un ambiente relajado pero cargado de ritmo, funciona como una antesala perfecta para lo que se vivirá durante las fiestas carnestolendas. La propia artista acompañó la publicación con un mensaje que refleja su entusiasmo: “Toy aquí sacando los pasos de la canción de carnaval #ellatieneunsugar con @itsjalejandro.”

La publicación no solo provocó miles de reacciones, sino que reafirmó el papel de Sandra Sandoval como una de las figuras más influyentes del folclore y la música popular panameña, especialmente cuando se trata de celebrar tradiciones que unen al país.

Este ambiente festivo coincide con los preparativos del Festival Carnavalístico 2026, un evento de estilo caribe que se desarrollará del viernes al martes de carnaval, con una programación continua durante los cuatro días. La iniciativa busca consolidarse como un nuevo atractivo turístico para la ciudad de Panamá, apostando por una experiencia urbana vibrante para quienes decidan vivir el carnaval en la capital.

La Cinta Costera ya comienza a transformarse para recibir a miles de panameños y visitantes. La instalación de la tarima principal marca el inicio de un ambicioso proyecto que pretende posicionar el carnaval capitalino como una alternativa sólida frente a las celebraciones tradicionales del interior del país, combinando música, cultura y entretenimiento a gran escala.

La música será uno de los pilares fundamentales del Carnaval 2026, y en ese contexto, un tema promete convertirse en himno de la temporada. “Problema Resuelto”, interpretado por Samy y Sandra Sandoval junto a Principal, se perfila como una de las canciones más sonadas en tarimas, culecos y calles a lo largo y ancho del país.

Te puede interesar: Tragedia por reto viral: muere el influencer Ángel Montoya tras caer al río Cauca en Colombia

Te puede interesar: Hallazgo medieval replantea cómo se expandió el cristianismo en Europa oriental

Samy y Sandra Sandoval, considerados los máximos exponentes de la música típica panameña, sorprendieron al público al unir fuerzas con Principal, uno de los artistas más influyentes del dancehall y reggae nacional, en el remix oficial del tema. La colaboración apunta directamente al corazón fiestero del país y destaca por su poderosa mezcla de géneros.

Este lanzamiento va más allá de una canción de temporada. Se trata de una fusión cuidadosamente construida entre el acordeón y la cumbia tradicional, con la energía urbana que caracteriza a Principal. El resultado es un tema explosivo que logra conectar generaciones y estilos, sin perder la esencia cultural que define a cada uno de los artistas involucrados.

La emoción entre los seguidores no se limita únicamente al carnaval. Hace apenas unos días, Sandra y Samy Sandoval compartieron escenario en el evento ISAPALOOZA, donde también estuvo presente la entrenadora fitness Isa Quirós. La participación de los artistas fue celebrada como un momento especial que trascendió lo musical. Isa Quirós lo expresó así en sus redes sociales: “Que honor y que BERRAQUERA tener a estos dos maestros que significan tanto para el pueblo panameño. ISAPALOOZA es mucho más que un evento de fitness. Es gozadera , Es historia , Es comunidad”.

Con presencia constante en eventos, colaboraciones innovadoras y una conexión auténtica con el público, Sandra Sandoval se consolida una vez más como una de las grandes embajadoras de la alegría panameña. Su energía, tanto en redes como sobre el escenario, confirma que el Carnaval 2026 ya comenzó a latir y promete ser inolvidable.