Tragedia por reto viral: muere el influencer Ángel Montoya tras caer al río Cauca en Colombia

La muerte del creador de contenido de 30 años ha generado conmoción nacional y un renovado debate sobre los riesgos de los desafíos virales en redes sociales.

El creador de contenido Ángel Montoya perdió la vida luego de lanzarse al río Cauca, uno de los afluentes más caudalosos y peligrosos del país, mientras grababa un video para sus plataformas digitales.

El hecho ocurrió cuando Montoya se encontraba sobre un puente y decidió saltar al río como parte de un reto que pretendía compartir con sus seguidores. Las imágenes, que posteriormente circularon masivamente en redes sociales, muestran el momento previo al salto y los intentos desesperados del joven por mantenerse a flote. A pesar de sus esfuerzos, la fuerza de la corriente terminó arrastrándolo.

Antes de lanzarse al agua, el influencer pronunció una frase que quedó registrada en el video y que hoy se ha convertido en un símbolo de la tragedia: “Estamos aquí, estamos aquí en Amazonas y Perú y nos vamos a tirar, mi hermano. Hasta la vista”. Segundos después, se produjo el salto desde una altura aproximada de cinco metros.

El río Cauca es reconocido por su fuerte caudal, sus corrientes impredecibles y el alto riesgo que representa incluso para nadadores experimentados. En este caso, las condiciones del afluente se encontraban agravadas por la temporada de lluvias, factor que incrementó la velocidad y violencia del agua en la zona.

Tras el salto, Montoya intentó nadar hasta la orilla, pero fue superado rápidamente por la corriente. El 27 de enero, al evidenciarse su desaparición, el video fue difundido con el objetivo de alertar sobre el paradero del influencer y solicitar ayuda para su búsqueda. Desde ese momento, las autoridades locales activaron un operativo que se vio seriamente obstaculizado por las condiciones climáticas y la peligrosidad del río.

El cuerpo de Ángel Montoya fue hallado el 30 de enero en el municipio de Bolívar, gracias a un grupo de trabajadores que realizaban labores de extracción de arena en el afluente. Al percatarse de la presencia del cuerpo, lograron detener su arrastre y dieron aviso a las autoridades. Posteriormente, el cadáver fue recuperado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande, que confirmó el fallecimiento.

Las instituciones de gestión del riesgo señalaron que la temporada invernal ha provocado crecientes súbitas y desbordamientos en distintas regiones del país, afectando a alrededor de 25 municipios. En este contexto, el caso de Montoya ha reforzado los llamados a extremar precauciones cerca de ríos, quebradas y zonas de alto riesgo.

Te puede interesar: Madonna vuelve a marcar tendencia con video íntimo que revolucionó las redes sociales

Te puede interesar: Kapo triunfa en Panamá y una fan de 9 años se vuelve la protagonista viral

Más allá del impacto individual, la tragedia ha reabierto la discusión sobre la responsabilidad en la creación de contenido digital y la influencia que los retos virales pueden ejercer, especialmente cuando implican conductas peligrosas. Autoridades y expertos han insistido en la necesidad de promover mensajes de prevención y conciencia, tanto desde las plataformas digitales como desde los propios creadores de contenido.

El fallecimiento de Ángel Montoya se suma a una lista creciente de accidentes relacionados con desafíos extremos difundidos en redes sociales, y deja una advertencia clara sobre las consecuencias reales que pueden tener acciones realizadas en busca de visibilidad digital, especialmente cuando se subestiman los riesgos del entorno natural.