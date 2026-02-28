Sube a 51 el balance de muertos en ataque a escuela iraní

"En el ataque israelí con misiles de esta mañana contra una escuela primaria de niñas en el condado de Minab, 51 alumnas murieron hasta ahora y 60 resultaron heridas", indicó el gobernador del condado.

Estelas de cohetes del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel se observan sobre Tel Aviv el 28 de febrero de 2026. El ejército israelí afirmó que sus ataques contra Irán, en coordinación con Estados Unidos, tuvieron como objetivo decenas de instalaciones militares y fueron el resultado de meses de planificación conjunta entre los aliados.
Estelas de cohetes del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel se observan sobre Tel Aviv el 28 de febrero de 2026. El ejército israelí afirmó que sus ataques contra Irán, en coordinación con Estados Unidos, tuvieron como objetivo decenas de instalaciones militares y fueron el resultado de meses de planificación conjunta entre los aliados. / AFP
28 de febrero 2026 - 08:16

Teherán, Irán/Al menos 51 alumnas murieron en un ataque atribuido a Israel en una escuela de la provincia iraní de Hormozgán, cerca del estrecho de Ormuz, indicó un responsable provincial citado por medios estatales.

El balance anterior daba cuenta de 24 víctimas mortales en este ataque, que las autoridades iraníes atribuyeron a Israel, como parte del operativo lanzado con Estados Unidos.

