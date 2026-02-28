Sube a 51 el balance de muertos en ataque a escuela iraní

"En el ataque israelí con misiles de esta mañana contra una escuela primaria de niñas en el condado de Minab, 51 alumnas murieron hasta ahora y 60 resultaron heridas", indicó el gobernador del condado.

Teherán, Irán/Al menos 51 alumnas murieron en un ataque atribuido a Israel en una escuela de la provincia iraní de Hormozgán, cerca del estrecho de Ormuz, indicó un responsable provincial citado por medios estatales.

El balance anterior daba cuenta de 24 víctimas mortales en este ataque, que las autoridades iraníes atribuyeron a Israel, como parte del operativo lanzado con Estados Unidos.