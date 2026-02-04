Al menos 17 muertos en ataques israelíes en Gaza, anuncia la Defensa Civil

Un balance anterior daba cuenta de nueve muertos. El ejército israelí dijo que llevó a cabo esos ataques en respuesta a unos disparos que hirieron a uno de sus oficiales.

Al menos 17 personas murieron este miércoles en bombardeos aéreos y ataques de artillería de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, incluyendo tres niños y seis mujeres, indicó la Defensa Civil del territorio, dependiente del movimiento islamista palestino Hamás.

Pese a que la tregua negociada por Estados Unidos entró en enero en su segunda fase, la violencia ha continuado en la Franja, donde Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el pacto.

La matanza del miércoles se dio pocos días después de que Israel reabriera de forma muy limitada el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, la única salida para los gazatíes sin ingresar a Israel.

La Defensa Civil, que opera como un servicio de rescate bajo la autoridad de Hamás, indicó que las personas murieron en una serie de ataques que también dejaron numerosos heridos.

El ejército israelí aseguró que había lanzado "ataques de precisión" luego de que "unos terroristas dispararon contra nuestros soldados" e hirieron a un oficial, lo cual calificó como una violación de la tregua.