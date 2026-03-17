Decenas de millones más sufrirán hambre si la guerra en Medio Oriente se prolonga, advierte la ONU

Los costes operativos se han disparado debido al fuerte aumento de los precios del combustible y a rutas más largas.

Ginebra, Suiza/La prolongación de la guerra en Oriente Medio hasta junio haría que otros 45 millones de personas sufran hambre, alertó este martes el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

"Si el conflicto en Oriente Medio se prolonga hasta junio, otros 45 millones de personas podrían caer en una situación de inseguridad alimentaria aguda debido al aumento de los precios", declaró el director ejecutivo adjunto del PMA, Carl Skau, en rueda de prensa en Ginebra.

"Esto elevaría los niveles de hambre en el mundo a un récord absoluto, y es una perspectiva terrible", dijo y agregó que en la actualidad 319 millones de personas —ya de por sí una cifra sin precedentes— sufren inseguridad alimentaria.

"Realmente esto lleva la situación a un nivel completamente distinto", insistió.

Según Skau, el PMA ya se enfrentaba a una "tormenta perfecta" antes de que estallara la guerra el 28 de febrero.

"El hambre nunca ha sido tan grave como ahora" debido a fenómenos meteorológicos extremos, conflictos y la declaración de áreas con hambruna, sostuvo. "Los recursos cayeron bruscamente con respecto a los niveles de 2023 y 2024".

Skau explicó que la guerra en Oriente Medio hace que las operaciones del PMA sean "mucho más caras".

Los costes operativos se han disparado debido al fuerte aumento de los precios del combustible y a rutas más largas, concluyó.