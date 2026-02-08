Irán desafía las amenazas de EE.UU. e insiste en su derecho a enriquecer uranio

Estados Unidos también anunció nuevas sanciones contra numerosas entidades y buques navieros, destinadas a frenar las exportaciones de petróleo de Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, descartó el domingo que Teherán renuncie alguna vez al enriquecimiento de uranio en sus negociaciones con Washington, insistiendo en que no se dejará intimidar por la amenaza de una guerra con Estados Unidos.

Washington amenazó por primera vez con intervenir debido a la mortífera represión de Teherán contra los manifestantes antigubernamentales, y el domingo las autoridades arrestaron a tres destacados reformistas acusados de retórica antigubernamental.

También impusieron otra dura pena de prisión al premio Nobel Narges Mohammadi, quien fue arrestado antes de las protestas, acusado de dañar la seguridad nacional.

Araghchi dijo en un foro en Teherán al que asistió la AFP que Irán tenía poca confianza en Washington y dudaba que la parte estadounidense estuviera tomando en serio la reanudación de las negociaciones.

Más tarde dijo que Irán estaba consultando con sus "socios estratégicos" China y Rusia sobre las conversaciones.

"¿Por qué insistimos tanto en el enriquecimiento y nos negamos a renunciar a él, incluso si se nos impone una guerra? Porque nadie tiene derecho a dictar nuestra conducta", declaró Araghchi en el foro.

"Su despliegue militar en la región no nos asusta", añadió, refiriéndose a la llegada de un portaaviones, el USS Abraham Lincoln, al Mar Arábigo.

Estados Unidos e Irán reabrieron las negociaciones el viernes en Omán por primera vez desde la guerra de 12 días de Israel con la república islámica en junio del año pasado, a la que Estados Unidos se unió brevemente.

Irán busca que se levanten las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al país, a cambio de lo que Araghchi dijo en el foro podría ser "una serie de medidas de fomento de la confianza respecto al programa nuclear".

Los países occidentales e Israel, considerado el único país de Oriente Medio con armas nucleares, afirman que Irán está tratando de adquirir una bomba atómica, lo que la república islámica niega.

"Temen nuestra bomba atómica, mientras que nosotros no la buscamos. Nuestra bomba atómica es el poder de decir 'no' a las grandes potencias", dijo Araghchi.

Estados Unidos e Israel quieren que las negociaciones vayan más allá de la cuestión nuclear e incluyan los misiles balísticos de Irán y el apoyo a los grupos armados en la región, temas que Irán se niega a incluir en las conversaciones.

'Paz a través de la fuerza'

Los principales negociadores de Washington, el enviado Steve Witkoff y el yerno del presidente Jared Kushner, visitaron el sábado el USS Abraham Lincoln, de propulsión nuclear, informó el Comando Central del ejército estadounidense (CENTCOM).

El barco fue enviado a Medio Oriente hace varias semanas como parte del refuerzo militar en la región, tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra Irán.

En una publicación en las redes sociales, Witkoff dijo que el portaaviones y su grupo de ataque "nos estaban manteniendo seguros y defendiendo el mensaje de paz a través de la fuerza del presidente Trump".

La amenaza de guerra sigue planeando sobre las negociaciones, incluso cuando Trump calificó las conversaciones de "muy buenas" y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo que "constituyen un paso adelante".

Tras la primera ronda del viernes en Omán, Trump firmó una orden ejecutiva que exige nuevos aranceles a los países que aún hacen negocios con Irán.

Estados Unidos también anunció nuevas sanciones contra numerosas entidades y buques navieros, destinadas a frenar las exportaciones de petróleo de Irán.

En el foro de Teherán del domingo, Araghchi dijo que las actuales sanciones y acciones militares "generan dudas sobre la seriedad y la disposición de la otra parte para llevar a cabo negociaciones genuinas".

Arrestos, sentencias

Las conversaciones entre los dos enemigos y el aumento de la presencia militar estadounidense en la región siguen a la represión de Irán a las protestas antigubernamentales que comenzaron a fines de diciembre, provocadas por agravios económicos.

Las autoridades iraníes arrestaron el domingo a tres figuras reformistas, incluido el jefe de la coalición Frente de Reforma de Irán, Azar Mansouri, informó la agencia de noticias Fars, enumerando cargos que incluían "atentar contra la unidad nacional" y "coordinación con propaganda enemiga", entre otros.

Tras comenzar las manifestaciones, Mansouri publicó en Instagram que "cuando se cierran todas las vías para ser escuchado, la protesta sale a las calles", y luego calificó el número de muertos como un "gran desastre".

Mientras tanto, la ganadora del Premio Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, fue sentenciada el sábado a seis años de prisión por cargos de dañar la seguridad nacional y a un año y medio por "propaganda" contra el sistema islámico de Irán, dijo su fundación en un comunicado.

Fue arrestada después de hablar contra el gobierno en una ceremonia fúnebre en diciembre.

Las autoridades iraníes reconocieron que 3.117 personas murieron en las protestas y publicaron el domingo una lista de 2.986 nombres, la mayoría de los cuales, según afirman, eran miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes inocentes.

Las organizaciones internacionales estiman que el número de víctimas es mucho mayor.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, dice que ha verificado 6.961 muertes, en su mayoría manifestantes, y tiene otros 11.630 casos bajo investigación.

También ha contabilizado más de 51.000 detenciones.