Kapo triunfa en Panamá y una fan de 9 años se vuelve la protagonista viral

Entre éxitos coreados, apoyo al talento local y una pequeña fan que conquistó Internet, el artista dejó una huella imborrable en el corazón del público panameño.

La escena urbana en Panamá vivió una de sus noches más memorables gracias a la presentación de Kapo, el artista colombiano que transformó el sábado en una auténtica celebración musical cargada de emoción, ritmo y momentos virales que ya recorren las redes sociales.

Desde el instante en que pisó el escenario, Kapo dejó claro que no sería un show cualquiera. Su presencia fue intensa, magnética y desbordante de energía, logrando que el público se mantuviera de pie, cantando y bailando sin descanso durante toda la velada. Panamá no fue solo una parada más en su agenda: fue un encuentro genuino entre artista y fanáticos.

El repertorio fue una descarga directa de éxitos que el público conocía de memoria. Temas como “No Cry”, “Korazong”, “Ruff” y “Dónde” hicieron vibrar el recinto, con cientos de voces coreando cada palabra a todo pulmón. La conexión fue tan fuerte que, por momentos, parecía que el artista solo dirigía un gigantesco coro colectivo.

Entre canción y canción, Kapo se tomó el tiempo de agradecer el cariño recibido, destacando la intensidad del público panameño y la forma en que lo hicieron sentir desde el primer minuto. Ese intercambio emocional fue una constante durante toda la noche y se convirtió en uno de los sellos del concierto.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando el cantante invitó a artistas locales a compartir el escenario. Más allá de un gesto protocolar, Kapo dejó claro que existe una relación real y de larga data con músicos panameños, resaltando que conoce su trabajo y que mantiene vínculos con ellos desde antes de iniciar formalmente su carrera musical en Colombia. El público celebró este gesto como una muestra de respeto y hermandad dentro de la escena urbana.

Sin embargo, el concierto no solo brilló dentro del recinto. Afuera, lejos de los reflectores oficiales, se gestó un momento que terminó robándose el protagonismo en redes sociales. Un video comenzó a circular rápidamente: una niña bailando con una felicidad contagiosa sobre un automóvil, disfrutando cada canción como si estuviera en primera fila.

Según algunas cuentas en redes sociales, se trata de una niña de apenas 9 años que cautivó a miles de personas con su espontaneidad y amor por la música de Kapo. El video se volvió viral en cuestión de horas y llegó hasta el propio artista, quien no dudó en reaccionar públicamente.

Kapo comentó la publicación que se volvió viral en redes sociales: “HALAAAAANAAAAAAAAA gracias por gozarte el show de la manera que fuera, cuenta conmigo !!”. Su mensaje desató aún más reacciones y aplausos por la cercanía y sensibilidad del cantante.

La sección de comentarios se llenó de mensajes emotivos, entre ellos: “Los que los padres hacen para hacer feliz a sus hijos” y “La nena es una fan única”, reflejando cómo un instante auténtico logró conectar con personas de todas las edades.

Showpropanama también reaccionó en redes sociales, indicando que le encantó ver a la niña bailar, por lo que la invitó a cantar junto a Ryan Castro, que se presentará en el Figali el 9 de abril.

La noche de Kapo en Panamá fue mucho más que un concierto. Fue una demostración de cómo la música puede unir, emocionar y crear historias inolvidables, tanto dentro como fuera del escenario.