Shakira | 'Mi planeta favorito': el mensaje de Alejandro Sanz a la artista que acaparó miradas

Luego de los cumpleaños de sus hijos Milan y Sasha, la artista colombiana celebró sus 49 años, una fecha que llegó acompañada de mensajes afectuosos de colegas y amigos cercanos. Entre ellos, destacó especialmente el de Alejandro Sanz, cuya dedicatoria pública no pasó desapercibida, sobre todo después del revuelo generado por un comentario que los hijos de la barranquillera hicieron recientemente sobre una expareja del cantautor español.

El pasado 2 de febrero, Alejandro Sanz recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una felicitación cargada de cercanía y simbolismo. En una historia, el artista escribió: “Bailar la vida, contigo, siempre. Mi Shaki, mi planeta favorito orbita otra vuelta al sol. Feliz cumple amiga”, acompañando el mensaje con un emoji de corazón. La publicación estuvo ilustrada con una imagen en la que ambos aparecen bailando sonrientes sobre un escenario, una fotografía que encapsula años de amistad y complicidad artística.

En la instantánea, Shakira luce un vestido largo con transparencias y aberturas, descalza y con su característica melena rizada suelta, mientras que Alejandro Sanz viste completamente de negro, con calzado blanco que contrasta con el resto de su atuendo. La elección musical para ambientar la dedicatoria tampoco fue casual: el español utilizó “Bésame”, la canción que lanzaron juntos en mayo del año pasado y que marcó una nueva etapa en su colaboración artística.

“Bésame” supuso el reencuentro musical de esta dupla tras más de dos décadas desde el éxito global de “La Tortura” en 2005 y “Te Lo Agradezco Pero No” en 2007. La imagen compartida por Sanz fue tomada durante el primer concierto de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Estados Unidos, cuando el madrileño apareció como invitado especial en el escenario.

Ese momento ocurrió el 13 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte, donde Shakira sorprendió al público del Bank of America Stadium al invitar a Alejandro Sanz a cantar con ella. Semanas más tarde, el 6 de junio, la colaboración se repitió en el Hard Rock Stadium de Miami, confirmando que la conexión entre ambos artistas sigue tan vigente como en sus primeras colaboraciones.

Durante esa presentación en la llamada “Ciudad del Sol”, Shakira dedicó unas palabras a su amigo que rápidamente se viralizaron. Frente al público, la cantante expresó: “Lo más bello que ha parido España después de mis hijos”, para luego abrazarlo y añadir con afecto: “te quiero”. El gesto dejó en evidencia el profundo cariño y admiración que se profesan desde hace años.

La atención mediática alrededor de esta amistad se intensificó días antes del cumpleaños de Shakira, con el estreno de la serie documental Cuando Nadie Me Ve, lanzada el 27 de enero en Movistar+. La producción sigue a Alejandro Sanz en “un momento clave de transformación personal y creativa” y muestra facetas íntimas de su vida más allá de los escenarios.

Uno de los fragmentos que más comentarios generó fue el encuentro entre Shakira, Alejandro Sanz y su entonces pareja, Candela Márquez. En la conversación, la colombiana compartió una observación hecha por sus hijos que sorprendió a muchos. “Me dicen mis hijos: ‘¡Es igual a ti la novia de Alejandro!’”, relató Shakira. La reacción de Sanz fue de evidente sorpresa, mientras miraba a ambas mujeres.

Aunque Shakira y Candela aparentemente no se habían conocido en persona hasta ese momento, el comentario de Milan y Sasha reflejó que estaban al tanto de la relación, en parte por la cobertura mediática que tuvo en su momento. Este detalle añadió una capa más humana y espontánea al documental, y reavivó el interés por la estrecha relación entre la cantante colombiana y el artista español.

En este contexto, el mensaje de cumpleaños de Alejandro Sanz a Shakira cobra un significado especial. Más allá de una simple felicitación, reafirma una amistad sólida, construida a lo largo de años de colaboraciones, escenarios compartidos y apoyo mutuo, incluso en medio de la atención constante del público y los medios.