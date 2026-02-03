'El diablo viste a la moda 2': nuevo tráiler revela rivalidades y cambios de poder en Runway

El lanzamiento del tráiler oficial de la secuela confirmó que la esperada secuela no se limitará a la nostalgia.

A dos décadas del estreno original, la película propone una relectura del universo de Runway, marcada por transformaciones personales, disputas profesionales y una industria de la moda atravesada por la digitalización. El avance, protagonizado por Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt, expone una narrativa donde los viejos roles se redefinen y las jerarquías ya no son intocables.

El tráiler muestra el reencuentro de Andy Sachs y Miranda Priestly en las oficinas de Runway, ahora bajo un clima completamente distinto. Andy ya no es la asistente insegura que huía del mundo editorial, sino una figura con aplomo y experiencia, capaz de desconcertar incluso a Miranda. Uno de los primeros intercambios incluye la intervención de Nigel, interpretado por Stanley Tucci, quien lanza una ironía directa al observar su regreso: “Mira lo que trajo TJ Maxx”. La reacción de Miranda, entre sorpresa y evaluación silenciosa, deja claro que el equilibrio de poder ha cambiado.

Emily Charlton, por su parte, emerge como el gran giro del relato. Lejos de su antiguo rol subordinado, ahora lidera una empresa de moda de alto nivel y se posiciona como competidora directa de Runway. El avance sugiere que su relación con Andy y Miranda estará marcada por tensiones abiertas, bromas afiladas y una rivalidad que promete ser uno de los ejes narrativos del filme.

La respuesta del público fue inmediata. Según The Guardian, el tráiler superó los 2,8 millones de visualizaciones en YouTube en sus primeras horas, consolidando el impacto del regreso. Además, el primer teaser oficial, difundido meses atrás, acumuló más de 180 millones de visualizaciones en solo 24 horas, estableciendo un récord dentro del género de comedia.

La secuela reúne al elenco original bajo la dirección de David Frankel, quien también estuvo al frente de la película de 2006. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman sus personajes, mientras el reparto se amplía con nombres como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu y Lady Gaga en una breve participación. El guion vuelve a estar a cargo de Aline Brosh McKenna, responsable de la adaptación de la novela de Lauren Weisberger.

El rodaje en Nueva York despertó una atención inusual. Multitudes se congregaron alrededor de los sets, un fenómeno que sorprendió incluso al elenco. En declaraciones a Vogue, Meryl Streep confesó: “Sentí júbilo cuando salí a la Sexta Avenida. Hace 20 años nadie se interesaba, pero ahora la emoción era palpable”. Emily Blunt también habló sobre el regreso de su personaje y reconoció: “Esta figura encaja demasiado bien conmigo; tal vez debería preguntarme por qué”.

El vestuario vuelve a ocupar un lugar central en la narrativa. Molly Rogers, diseñadora de imagen del filme, explicó a Vogue que Andy adopta ahora un estilo más masculino y vintage, resultado de años de trabajo como reportera. Anne Hathaway defendió esta evolución estética y afirmó: “Quise que el guion explicara cómo alguien que trabaja como escritora puede lucir ese armario”. Añadió además: “Propuse que Andy se dedicó al periodismo de investigación, recorrió el mundo y, gracias a su formación en Runway, sabe identificar prendas de calidad en tiendas de segunda mano”.

Ambientada en 2026, la historia presenta a Miranda Priestly enfrentando la crisis de la prensa escrita en un entorno dominado por plataformas digitales, mientras Andy regresa a Runway tras una prolongada ausencia. La presencia de Emily como líder de una marca de lujo introduce una disputa directa por influencia, relevancia y control creativo.

Con producción de Wendy Finerman y la colaboración de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna como productores ejecutivos, El diablo viste a la moda 2 llegará a los cines el 1 de mayo en Estados Unidos y Reino Unido, y el 30 de abril en América Latina. La película promete actualizar el universo fashion desde una mirada crítica, consciente del impacto de la tecnología y del cambio de paradigmas en el poder editorial.