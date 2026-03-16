Barbra Streisand sorprende en los Oscar 2026 con un emotivo tributo a Robert Redford

La gala de los Premios Oscar 2026 , la edición número 98 de los galardones de la Academia de Hollywood, dejó uno de los momentos más memorables de la noche.

A sus 83 años, la legendaria actriz, cantante y directora Barbra Streisand volvió al escenario del Dolby Theatre para rendir homenaje a su amigo y compañero de reparto Robert Redford, en un segmento especial del tradicional In Memoriam.

La ceremonia, celebrada en medio de fuertes medidas de seguridad por advertencias del FBI relacionadas con la guerra en Irán, marcó el cierre de la temporada de premios de cine 2026. Entre rumores sobre posibles sorpresas y controversias en torno a algunas nominaciones, como las dudas sobre el reconocimiento a Timothée Chalamet,, el regreso de Streisand terminó siendo uno de los instantes más comentados de la noche.

El In Memoriam de los Premios Oscar 2026 adoptó un formato distinto al habitual. Tradicionalmente, este segmento muestra en pantalla los nombres de los profesionales del cine fallecidos durante el último año mientras suena una interpretación musical en directo. Sin embargo, esta vez la Academia decidió detenerse en algunas figuras clave que dejaron una huella profunda en la historia del séptimo arte.

Entre los nombres recordados estuvieron Robert Redford, Gene Hackman, Robert Duvall, Diane Keaton, Claudia Cardinale y Rob Reiner, todos ellos iconos de varias generaciones del cine. El homenaje quiso destacar especialmente la influencia artística y cultural de estas figuras dentro y fuera de la pantalla.

Uno de los tributos más emotivos estuvo dedicado a Robert Redford, quien falleció en septiembre a los 89 años en su residencia de Utah. El actor y director había permanecido apartado de la vida pública en sus últimos años, tras más de medio siglo de carrera en Hollywood que lo consolidó como uno de los referentes del cine estadounidense.

Tras su muerte, numerosas personalidades de la industria le dedicaron palabras de despedida. Sin embargo, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas quiso sumar su propio reconocimiento durante la gala.

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En la recta final del homenaje, las luces del teatro se atenuaron y Barbra Streisand apareció en el escenario, vestida completamente de negro y con sus características gafas oscuras. La artista llevaba tiempo alejada del foco mediático, por lo que su presencia generó una larga ovación del público.

Streisand compartió con Redford una de las películas románticas más recordadas de los años setenta, “Tal como éramos” (1973), cinta que marcó su amistad y dejó una huella importante en la historia del cine.

Visiblemente emocionada, la intérprete recordó a su compañero con palabras cargadas de afecto:

“Era reflexivo y audaz. Yo lo llamaba un vaquero intelectual. Ahora lo echo de menos más que nunca, aunque le encantaba tomarme el pelo”.

La artista también destacó el compromiso social y político del actor durante su vida:

“Alzó la voz para defender la libertad de prensa, proteger el medio ambiente y alentar nuevas voces”.

Para Streisand, Redford fue mucho más que una estrella de Hollywood. Durante su discurso subrayó que poseía “verdadera entereza, tanto dentro como fuera de la pantalla”, una cualidad que, según explicó, definía tanto su trabajo artístico como su vida personal.

El homenaje culminó con un momento especialmente emotivo: Barbra Streisand interpretó en directo un fragmento del tema principal de “Tal como éramos”, la película en la que ambos actores compartieron pantalla y consolidaron su amistad.

La interpretación provocó un silencio absoluto en el teatro antes de una nueva ovación del público. Muchos asistentes consideraron el momento como uno de los más conmovedores de toda la ceremonia.

Además, esta aparición marcó el regreso de Streisand a los Premios Oscar por primera vez desde 2013, lo que añadió un significado especial a su presencia.

La reaparición de Barbra Streisand en los Oscar 2026 no solo recordó la figura de Robert Redford, sino que también celebró una época dorada del cine en la que ambos artistas fueron protagonistas.

En una gala marcada por la nostalgia y los homenajes a leyendas del séptimo arte, el tributo de Streisand se convirtió en uno de los instantes más recordados de la noche, reafirmando el legado de Robert Redford y el vínculo artístico que compartió con una de las grandes voces de Hollywood.