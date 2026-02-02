Bella Hadid y su ex Adan Bañuelos captados bailando antes de la detención del jinete en Texas

Las imágenes contrastan con la versión oficial de una ruptura reciente y han reavivado las preguntas sobre el verdadero estado del vínculo entre la modelo y el vaquero mexicano.

La relación entre Bella Hadid y el jinete profesional Adan Bañuelos vuelve a quedar bajo el escrutinio público luego de que un video difundido por TMZ mostrara a la expareja compartiendo una noche cercana y cómplice en Texas, apenas horas antes de que él fuera arrestado por embriaguez pública.

Días antes de que saliera a la luz el video, se había informado que Hadid (29) y Bañuelos (36) habían decidido poner fin a su relación de casi dos años. Una fuente cercana a la modelo confirmó a Entertainment Tonight que el romance no atravesaba su mejor momento y que había estado marcado por constantes altibajos desde 2023. De acuerdo con ese testimonio, la relación fue definida como “tumultuosa”.

“Bella todavía está asimilando la ruptura, ya que fue una relación muy seria”, aseguró la fuente al citado medio, añadiendo que la hermana de Gigi Hadid “está haciendo todo lo posible por mantenerse positiva y distraerse desde su separación”. En la misma línea, indicaron que la modelo “ha estado muy ocupada con el trabajo y pasando tiempo con amigos cercanos”.

Sin embargo, esas declaraciones quedaron en entredicho tras la publicación de un video grabado el viernes por la noche en un bar de Weatherford, Texas, donde ambos aparecen bailando lentamente y comportándose como una pareja. El material, obtenido en exclusiva por TMZ, muestra a Hadid y Bañuelos en un local de temática western, compartiendo gestos de cercanía que desentonan con una ruptura definitiva.

En el clip, se observa cómo el jinete acaricia suavemente el cuello de Bella con el rostro, la hace girar con movimientos coordinados y culmina la secuencia con un abrazo afectuoso. Según testigos citados por el portal estadounidense, la pareja permaneció en el bar entre una hora y una hora y media, pidió comida para llevar y mantuvo una actitud claramente romántica durante toda su estancia.

TMZ también reveló, a partir de testimonios de personas presentes en el lugar, que ambos habrían consumido solo una o dos copas mientras estuvieron en el bar. Este detalle ha generado interrogantes adicionales, ya que Adan Bañuelos fue arrestado pocas horas después por la policía local bajo cargos de embriaguez pública.

El jinete fue detenido durante la madrugada del sábado y trasladado a la cárcel del condado de Parker, aunque posteriormente recuperó la libertad tras pagar una multa de 386 dólares. Hasta el momento, no se ha informado si el arresto tuvo relación directa con el lugar en el que fue grabado el video junto a Hadid.

Las imágenes han vuelto a poner en duda si la separación entre la modelo y el jinete es definitiva o si se trata de una nueva etapa dentro de una relación intermitente, tal como lo describió su círculo cercano. No sería la primera vez que surgen rumores de ruptura entre ambos. En junio del año pasado, ya se había especulado sobre un distanciamiento, aunque poco después Bañuelos disipó las dudas con un mensaje romántico publicado en redes sociales con motivo de su aniversario.

“Octubre se ha convertido en uno de mis meses favoritos. Es el mes en que Dios te envió. Incluso con todo el caos y la fealdad, él nos dio algo puro y hermoso. Te amo, cariño. Te lo recordaré todos los días”, escribió entonces el jinete.

A finales de diciembre, las alarmas volvieron a encenderse cuando Bella Hadid pasó las vacaciones navideñas en Aspen con un grupo de amigos, sin rastro de Bañuelos. A esto se suma que ambos mantienen vínculos comerciales, ya que adquirieron juntos caballos valorados en millones de dólares, un factor que podría complicar cualquier ruptura definitiva.

La relación con Bañuelos marcó una etapa importante para Hadid, quien llegó a Texas tras atravesar un período difícil relacionado con su enfermedad. El jinete la acercó nuevamente al mundo ecuestre, su gran pasión, y la modelo no solo adoptó una estética western como sello personal, sino que también participó en competencias amateur, logrando incluso algunos triunfos.

Por ahora, ni Bella Hadid ni Adan Bañuelos se han pronunciado públicamente sobre el video o el arresto, dejando abiertas todas las posibilidades sobre el futuro de una relación que, una vez más, parece desafiar cualquier etiqueta definitiva.