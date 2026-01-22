Ben Affleck sorprende al público hispano con confesión de su palabra favorita: 'pensé que era una grosería'

El actor volvió a convertirse en tendencia mundial, esta vez no por un estreno polémico ni por su vida personal, sino por una inesperada confesión relacionada con el idioma español.

En plena promoción de su más reciente película de acción y suspenso, El botín, el actor estadounidense Ben Affleck reveló cuál es su palabra favorita en castellano y explicó por qué durante años creyó que se trataba de una grosería.

El momento ocurrió durante una entrevista con el elenco del filme, en la que Affleck compartía espacio con su amigo y socio creativo de larga data, Matt Damon. En un ambiente distendido, el actor habló de su relación con el idioma español, que domina con notable fluidez, y dejó una anécdota que rápidamente captó la atención de las redes sociales.

Entre risas, Affleck admitió que su palabra favorita es "sacapuntas" y relató por qué le genera tanta curiosidad: “Siempre pensé que era una grosería”. La frase, dicha con total naturalidad, provocó carcajadas entre los presentes y se convirtió en el fragmento más viral de la entrevista. Aunque el actor no pretendía generar un momento cómico, su honestidad y forma de relatar la confusión lingüística conectaron de inmediato con el público.

El intérprete explicó que, durante su proceso de aprendizaje del español, la sonoridad de ciertas palabras lo llevó a asumir que algunas tenían una connotación ofensiva. Con el tiempo, y al comprender mejor el idioma, descubrió que aquella palabra que tanto le llamaba la atención no solo no era un insulto, sino que le parecía especialmente atractiva por su musicalidad.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. El video del momento comenzó a circular masivamente y acumuló miles de reproducciones en pocas horas, acompañado de comentarios de usuarios que celebraban tanto el dominio del español de Affleck como su cercanía cultural con el mundo hispanohablante. Para muchos, el episodio confirmó una vez más el carisma del actor fuera de la pantalla.

No es la primera vez que Ben Affleck demuestra su soltura con el español. Desde hace años es conocido que el actor aprendió el idioma en su adolescencia, cuando vivió una temporada en México. Esa experiencia marcó profundamente su relación con la lengua y la cultura latinoamericana, permitiéndole alcanzar un nivel de fluidez poco habitual entre las estrellas de Hollywood.

Durante la entrevista, Affleck se mostró cómodo alternando entre idiomas y explicó que hablar español siempre ha sido una herramienta valiosa tanto a nivel personal como profesional. Esta habilidad le ha permitido conectar de forma más directa con públicos internacionales y enfrentar entrevistas en contextos multiculturales con mayor naturalidad.

La confesión lingüística llegó en un momento clave de la promoción de El botín, una película de acción y suspenso que marca un nuevo reencuentro cinematográfico entre Ben Affleck y Matt Damon. Ambos actores, amigos desde hace décadas, han destacado la química que mantienen dentro y fuera del set, algo que también se refleja en sus apariciones conjuntas ante la prensa.

Durante los encuentros promocionales, Affleck ha evitado centrarse en su vida privada y ha optado por un tono relajado y cercano, donde el humor ocupa un lugar importante. En este contexto, la anécdota sobre su palabra favorita en español reforzó su imagen de actor accesible y consciente del impacto cultural que tiene su figura.

Más allá del estreno de El botín, el episodio demuestra cómo pequeños momentos espontáneos pueden eclipsar incluso a las grandes campañas publicitarias. Una frase sencilla, “Siempre pensé que era una grosería”, bastó para generar conversación global, reforzar el vínculo del actor con la audiencia latina y recordar que, a veces, el idioma también puede ser protagonista.

Con esta divertida confesión, Ben Affleck no solo promociona su nueva película, sino que vuelve a confirmar por qué sigue siendo una de las figuras más comentadas y cercanas del cine estadounidense.