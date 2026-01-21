Blessd confirma que será padre y marca un nuevo capítulo en su vida personal y artística

El artista compartió la confirmación a través de sus redes sociales, poniendo fin a meses de rumores que circulaban en plataformas digitales.

El cantante colombiano de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, anunció públicamente que se convertirá en padre por primera vez, una noticia que generó una oleada de reacciones entre sus seguidores y reavivó el interés por su vida personal.

La revelación se hizo mediante una publicación en Instagram, donde Blessd apareció junto a su pareja, la creadora de contenido Manuela QM, en una imagen cargada de simbolismo. En la fotografía se observa a la pareja abrazada, acompañada de unos zapatos de bebé y una imagen de una ecografía, elementos que no dejaron lugar a dudas sobre el anuncio.

El mensaje que acompañó la publicación fue especialmente emotivo y reflejó una faceta introspectiva del artista. Blessd escribió: “No tengo cicatrices ya sané los moretones, yo soy un guerrero, de haters tengo maratones pero ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones. Me tranquiliza, me calma, me relaja y respiro. Solo quiero que tú llegues. Te estoy esperando, hijo mío”.

La confirmación oficial llegó luego de varias semanas en las que seguidores y medios especializados especulaban sobre un posible embarazo, basándose en apariciones públicas y contenidos compartidos por la pareja. Sin embargo, hasta ahora ni el cantante ni Manuela QM habían hecho declaraciones directas al respecto.

La vida sentimental de Blessd ha sido objeto de atención constante. Tras el final de su relación con La Suprema, el artista inició un vínculo con Manuela QM, el cual rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. En agosto del año pasado, el cantante decidió pronunciarse públicamente sobre su nueva etapa personal durante una transmisión en vivo, en la que expresó sentirse pleno y agradecido.

En esa ocasión, Blessd afirmó: “Agradecido con Dios por la pareja con la que estoy en este momento. Ya que les gusta tanto el chisme y opinar de las vidas personales. Estamos muy contentos, gracias al señor. Agradecidísimos. La música perfecta también. Casados por la iglesia, prácticamente”.

Estas declaraciones reforzaron la percepción de estabilidad emocional del artista, quien ha combinado su crecimiento profesional con una narrativa más personal y reflexiva frente a su audiencia.

Manuela QM es una figura influyente en el ecosistema digital colombiano. Cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte contenidos relacionados con estilo de vida, moda y momentos cotidianos. Además, ha logrado consolidarse como empresaria al fundar Cueme, una marca enfocada en la venta de ropa deportiva, prendas formales y accesorios femeninos.

En TikTok, Manuela se destaca por crear contenido de comedia y por mantener una interacción cercana con su comunidad digital. Durante los primeros meses de su relación con Blessd, estuvo en el centro de la polémica por una supuesta amistad con La Suprema, expareja del cantante. No obstante, la influencer optó por no pronunciarse sobre el tema y continuó enfocada en sus proyectos profesionales.

El anuncio del embarazo no solo representa un acontecimiento personal para Blessd, sino también un momento significativo dentro de su narrativa pública. La llegada de su primer hijo parece consolidar una etapa de madurez y transformación en la vida del artista, quien ha expresado abiertamente cómo esta noticia impacta su equilibrio emocional.

La publicación fue recibida con miles de comentarios de felicitación por parte de seguidores, colegas de la industria musical y figuras del entretenimiento, confirmando una vez más la relevancia de Blessd dentro del panorama urbano colombiano.