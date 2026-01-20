Karol G y Feid ponen fin a su romance: la historia detrás de una separación manejada en privado

La información, que circuló inicialmente de manera discreta, fue confirmada este 19 de enero, dando claridad a meses de especulación entre seguidores y medios.

La relación entre los paisas, dos de las figuras más influyentes de la música urbana latina, habría llegado a su fin tras aproximadamente tres años juntos, según reportes del medio estadounidense TMZ, especializado en entretenimiento y celebridades.

De acuerdo con el portal, “fuentes cercanas” a ambos artistas aseguraron que “la ruptura fue amistosa” y que “ambos mantienen una buena relación”, descartando versiones de conflictos o tensiones públicas. Según estas mismas fuentes, la pareja “terminó discretamente su relación hace unos meses”, optando por mantener el proceso lejos de los reflectores mediáticos.

TMZ también señaló que intentó comunicarse con los representantes de Karol G y Feid para obtener una versión oficial, pero no recibió respuesta, lo que refuerza la línea de manejo privado que ambos habrían decidido mantener frente a su vida personal.

Las versiones sobre una posible ruptura no son nuevas. Desde agosto de 2025, seguidores de ambos artistas comenzaron a notar cambios en su dinámica pública, especialmente en redes sociales. Sin embargo, los rumores tomaron mayor fuerza durante la ceremonia de los Latin GRAMMY, cuando Karol G asistió sola al evento, algo que no pasó desapercibido para la prensa especializada ni para los fanáticos.

Aunque en ese momento no hubo confirmación oficial, la ausencia de apariciones conjuntas y la disminución de interacciones públicas alimentaron las especulaciones que hoy parecen haber sido confirmadas.

La historia sentimental entre Karol G y Feid comenzó a llamar la atención en 2021, cuando colaboraron en la canción ‘Friki’. Posteriormente, ambos fueron vistos juntos en distintas ocasiones, tanto en entornos profesionales como personales, meses después de que la cantante pusiera fin a su relación con Anuel AA.

A pesar del interés mediático, la pareja optó desde el inicio por mantener un perfil bajo, evitando exposiciones innecesarias. No fue sino hasta 2023 cuando Karol G confirmó públicamente el romance. En esa ocasión, ‘La Bichota’ describió su relación con Ferxxo como un capítulo positivo en su vida, resaltando el apoyo y la tranquilidad que encontró en ese vínculo.

Con el paso del tiempo, Karol G y Feid se consolidaron como una de las parejas más comentadas de la música latina, apareciendo juntos en galas de premiación, giras internacionales y viajes por distintas ciudades del mundo. Su química artística y personal los convirtió en una dupla admirada tanto dentro como fuera del escenario.

Según la información revelada por TMZ, el fin del noviazgo se habría dado de mutuo acuerdo, manteniendo una relación cordial. El medio indicó que, aunque no se conoce una fecha exacta de la ruptura, fanáticos de ambos artistas estiman que ocurrió hace aproximadamente cuatro meses, basándose en señales públicas y cambios en su actividad conjunta.

Hasta el momento, ni Karol G ni Feid han emitido declaraciones públicas sobre la separación. Este silencio parece alinearse con la manera en que ambos manejaron su relación desde el inicio: con discreción, control del relato y prioridad en sus carreras musicales.

Mientras tanto, ambos continúan enfocados en sus proyectos profesionales, reafirmando que, aunque el romance haya llegado a su fin, su impacto en la escena musical y cultural permanece intacto.