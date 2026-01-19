Antonela Roccuzzo y Lionel Messi tendencia con imágenes que revolucionaron las redes

Durante sus días de descanso en Argentina, la pareja compartió una serie de fotografías que rápidamente se volvieron virales y provocaron una avalancha de reacciones en redes sociales. Las imágenes, publicadas en Instagram, muestran a ambos disfrutando de un momento de calma en Rosario, la ciudad natal del futbolista, y confirman por qué siguen siendo una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del deporte.

El capitán de la selección argentina eligió su tierra para tomarse un respiro antes de retomar la actividad con el Inter Miami y encarar el exigente calendario de 2026. En ese contexto, Antonela Roccuzzo publicó postales íntimas y relajadas junto a su esposo, con las que dejó ver parte de su vida familiar durante las vacaciones. La respuesta del público fue inmediata: la publicación superó los dos millones de “me gusta” en pocas horas y se llenó de comentarios elogiosos.

Entre los mensajes que inundaron la sección de comentarios se repitieron frases como “¡Espectacular!”, “Bomba sos”, “De otro mundo”, “Diosa”, “Ídolo” y “Couple goals”, reflejando el impacto que la pareja genera incluso en sus momentos más cotidianos. La imagen de ambos abrazados, disfrutando del descanso y alejados del ruido mediático habitual, reforzó la percepción de estabilidad que proyectan desde que contrajeron matrimonio en 2017.

Más allá del revuelo digital, las fotografías coincidieron con un momento clave en la agenda profesional de Messi. El delantero se prepara para regresar a Estados Unidos, donde iniciará la puesta a punto con Inter Miami de cara a los compromisos amistosos previos a la temporada oficial. Entre esos partidos figura una visita muy esperada a Colombia: a finales de enero, el equipo conocido como “Las Garzas” enfrentará a Atlético Nacional en Medellín, un encuentro que ya despierta expectativa entre los aficionados.

En paralelo a su presente futbolístico, Messi volvió a ser noticia por sus reflexiones sobre el futuro una vez que decida colgar los botines. El campeón del mundo en Catar 2022 fue claro al afirmar que no se imagina como director técnico, aunque sí contempla otras alternativas dentro del deporte. “Me gustaría tener mi propio club, arrancar de abajo y poder darle la oportunidad a los chicos, a la gente, que crezcan y hacer un club importante”, señaló el astro argentino al referirse a sus planes a largo plazo.

Lejos de ser solo una idea, Messi ya comenzó a dar pasos concretos en esa dirección. En mayo de 2025 se convirtió en socio del club Deportivo LSM, una institución que compite en las divisiones menores del fútbol uruguayo y que es liderada por su amigo y excompañero Luis Suárez. Esta decisión fue interpretada como una señal clara de su interés por involucrarse en el desarrollo de proyectos deportivos desde una perspectiva más formativa e institucional.

Este acercamiento al mundo dirigencial se da en un momento en el que el rosarino aún no define si participará en el Mundial de 2026. La incertidumbre sobre su presencia en la próxima Copa del Mundo mantiene en vilo a millones de seguidores, que analizan cada gesto y declaración en busca de pistas sobre el futuro del ídolo.

Mientras tanto, las imágenes junto a Antonela funcionan como un recordatorio de su faceta más personal: la de un hombre que, pese a su estatus de leyenda del fútbol, valora el tiempo en familia y el regreso a sus raíces. Desde Rosario, Messi y Roccuzzo no solo marcaron tendencia en redes sociales, sino que volvieron a demostrar que cada aparición pública suya, por sencilla que parezca, tiene la capacidad de generar conversación global y reafirmar el lugar del futbolista como una figura influyente dentro y fuera de la cancha.