Pamela Anderson admite que extraña a Tommy Lee y señala a la esposa actual como culpable

La actriz y activista Pamela Anderson volvió a abrir una ventana a uno de los capítulos más comentados de su vida personal al hablar con franqueza sobre su relación con su exesposo Tommy Lee.

Durante una entrevista concedida a Andy Cohen en Radio Andy, de SiriusXM, la artista Pamela Anderson reflexionó sobre el vínculo que aún la une al músico y reconoció que, pese al paso del tiempo y a los cambios en sus vidas, sigue sintiendo su ausencia.

Anderson y Lee estuvieron casados entre 1995 y 1998, en una relación tan intensa como mediática que ocupó durante años los titulares de la prensa internacional. De ese matrimonio nacieron sus hijos Brandon y Dylan, quienes hoy son adultos y comienzan a formar sus propias familias, una etapa que ha llevado a la actriz a replantearse la importancia de los lazos del pasado. “Ojalá tuviéramos una mejor relación. No he hablado con él en mucho tiempo. Lo extraño, y con los hijos casándose y teniendo nietos, siempre vamos a estar conectados de alguna manera”, confesó.

La actriz, que hoy tiene 58 años, explicó que su deseo no responde a una nostalgia romántica, sino a la idea de construir un entorno familiar más cercano en esta nueva etapa de la vida. Sin embargo, reconoció que esa posibilidad se ha visto limitada por factores externos, entre ellos la actual relación de su exesposo. Tommy Lee está casado desde 2019 con Brittany Furlan, y, según Anderson, esa situación ha influido directamente en la distancia entre ambos.

“Creo que él es un verdadero romántico, muy dedicado a su esposa, y creo que simplemente no quiere causar ningún problema. O tal vez no lo sé, pero no me gusta. Tengo que mantenerme al margen y no debería decir nada, pero les deseo lo mejor”, afirmó la actriz, dejando claro que, aunque no se siente cómoda con la situación, respeta la relación de su exmarido y no pretende interferir.

Más allá de las personas involucradas, Pamela Anderson reflexionó sobre cómo su matrimonio con Lee marcó profundamente su manera de entender el amor y las relaciones. Aseguró que, pese a los errores y conflictos del pasado, el tiempo le ha permitido valorar la importancia de mantener un vínculo sano por el bienestar de sus hijos. “Siempre vamos a estar conectados de alguna manera”, reiteró, subrayando que esa conexión trasciende cualquier diferencia personal.

La entrevista no se limitó a su historia con el baterista de Mötley Crüe. Anderson también abordó su presente sentimental y los rumores que surgieron durante la promoción de la película The Naked Gun, en la que comparte elenco con Liam Neeson. Ante las especulaciones sobre un posible romance, la actriz fue directa y sincera. “Las ‘vibras’ fueron reales. No me gusta la idea de hacer ese tipo de publicidad. Él no hace ese tipo de cosas y yo no hago ese tipo de cosas. Te enamoras en las películas, simplemente pasa”, explicó.

Anderson destacó que, más allá de cualquier etiqueta, su relación con Neeson se ha construido desde el respeto y la complicidad. “Es un hombre maravilloso. Me apoya mucho en mi carrera, algo que nunca había tenido. Es una relación saludable. Es una amistad amorosa, lo cual es muy bonito. Lo admiro mucho”, expresó, dejando entrever que atraviesa un momento personal de mayor equilibrio.

Las declaraciones de Pamela Anderson muestran a una mujer que revisita su pasado sin rencor, reconoce las complejidades de sus relaciones y apuesta por vínculos más conscientes. Entre la memoria de un amor que marcó una época y la posibilidad de nuevas conexiones, la actriz reafirma que algunas personas nunca desaparecen del todo, especialmente cuando hay hijos y una historia compartida que los mantiene unidos para siempre.