Freddie Mercury: muere Bibi, la hija que mantuvo en secreto

La muerte, señalada como la hija secreta del artista, ha vuelto a sacudir el legado del icónico vocalista de Queen.

Su fallecimiento, ocurrido a los 48 años tras una larga lucha contra una enfermedad poco común, reavivó una de las revelaciones más controvertidas sobre la vida privada del artista, décadas después de su muerte en 1991.

La noticia fue confirmada por Thomas, viudo de Bibi, quien explicó al medio británico The Daily Mail que ella murió “en paz tras una larga batalla contra el cordoma”, un tipo raro de cáncer que afecta la columna vertebral. Bibi deja dos hijos, de nueve y siete años, y sus cenizas fueron esparcidas en los Alpes, cumpliendo un deseo familiar expresado antes de su fallecimiento.

La existencia de Bibi permaneció oculta durante más de cuatro décadas. Solo salió a la luz hace pocos meses con la publicación del libro Love, Freddie, escrito por la periodista y biógrafa Lesley-Ann Jones. En esa obra, la autora sostiene que Freddie Mercury fue padre en 1976, tras una relación con la esposa de un amigo cercano, y que la niña creció con otra familia, aunque siempre supo quién era su verdadero padre.

Según Jones, Mercury mantuvo un vínculo estrecho con su hija hasta el final de su vida. “Me adoraba y estaba entregado a mí. Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer inusuales, pero nunca alteraron su compromiso de amarme y cuidarme”, expresó Bibi en uno de los testimonios recogidos en el libro. La autora también reveló que el cantante la llamaba cariñosamente “Bibi”, “trésor (tesoro)” y “ranita”, y aseguró que canciones como “Bijou” y “Don’t Try So Hard” estuvieron inspiradas en ella.

La enfermedad que finalmente terminó con su vida marcó su historia desde temprana edad. Jones explicó a The Daily Mail que el cordoma se manifestó cuando Bibi era niña, lo que obligó a la familia a mudarse repetidas veces en busca de tratamientos especializados. Tras años de remisión, el cáncer regresó y fue entonces cuando Bibi decidió contactar a la escritora. “Sabía que el tiempo era limitado. Trabajamos juntas durante cuatro años para sacar adelante el libro, aun cuando su salud era muy frágil”, detalló Jones.

El libro se construyó a partir de diecisiete volúmenes de diarios personales que, según la autora, Freddie Mercury entregó a su hija poco antes de morir. Sin embargo, la publicación desató una fuerte polémica. Mary Austin, expareja y confidente del cantante, aseguró a The Sunday Times que desconocía por completo la existencia de una hija y negó que Mercury llevara diarios o cuadernos personales.

Jones respondió que los abogados de Austin intentaron frenar la publicación del libro, pero no encontraron fundamentos legales para hacerlo. Además, afirmó que el círculo íntimo del cantante y los miembros de Queen conocían el secreto, según declaró en declaraciones recogidas por The Sun.

Bibi, quien ejercía como médica en Francia, optó siempre por mantener su identidad en reserva para proteger su carrera profesional y la privacidad de sus pacientes. En una carta escrita meses antes de morir, dejó plasmado su conflicto con la exposición pública: “No quería compartir a mi papá con el mundo. Tras su muerte, tuve que aprender a convivir con los ataques y las distorsiones sobre él, y con la sensación de que ahora pertenecía a todos. Cuando tienes 15 años, no es fácil”.

En el mismo texto, añadió: “Tuve que convertirme en adulta sin él y aceptar que no estaría para compartir los momentos felices. Durante 30 años, mientras el mundo reinterpretaba la vida y la música de Mercury, yo solo quería tener a mi papá para mí y mi familia”.

Según Lesley-Ann Jones, Bibi nunca buscó reconocimiento ni protagonismo mediático. Su motivación fue, en palabras de la autora, “desenmascarar las mentiras y recuperar la verdad sobre la vida de Mercury”. Actualmente, la familia analiza la posibilidad de hacer públicas imágenes inéditas que muestran a Freddie Mercury junto a su hija, documentos que podrían añadir un nuevo capítulo a la compleja y fascinante historia del legendario cantante.