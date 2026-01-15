Matt Damon respalda a Ben Affleck y reafirma cómo estuvo para él durante sus divorcios

La relación entre los actores volvió a quedar en evidencia como una de las amistades más sólidas de Hollywood.

Ambos participaron recientemente en The Howard Stern Show de SiriusXM, donde repasaron su historia personal y profesional, desde el impacto que tuvo Good Will Hunting en sus vidas hasta su nueva colaboración cinematográfica, The Rip, película que se estrenará en Netflix el próximo 16 de enero.

Durante la entrevista, Howard Stern llevó la conversación hacia terrenos más personales y se refirió directamente a los episodios más complejos que ha atravesado Ben Affleck, incluidos sus divorcios y su reconocida lucha contra el alcoholismo. El conductor preguntó a Matt Damon si, en esos momentos de crisis, había podido acercarse a su amigo con un mensaje de apoyo claro y directo. La respuesta fue inmediata y sin rodeos.

“Oh, sí. Nuestra relación no se ve afectada por lo que diga la gente. Yo estuve ahí para todo”, afirmó Damon, dejando claro que el vínculo entre ambos no ha dependido nunca de la opinión pública ni de los vaivenes mediáticos.

Las palabras tuvieron un impacto visible en Affleck, quien no ocultó la importancia de ese respaldo. “Eso significa mucho para mí. Eso es, básicamente, lo que es un amigo de verdad”, expresó el actor de 53 años, subrayando el valor de la lealtad en una industria marcada por la competencia y la exposición constante.

Más allá del apoyo personal, la conversación derivó hacia una reflexión más amplia sobre los efectos de la fama temprana. Damon explicó que alcanzar el éxito a una edad joven puede alterar el desarrollo emocional y la forma en que una persona se relaciona con el mundo. “Tu evolución se estanca un poco en el momento en que te vuelves famoso, porque el mundo empieza a tratarte de manera diferente”, señaló.

El actor recordó que tanto él como Affleck alcanzaron la notoriedad a los 25 y 27 años, respectivamente, una etapa que les permitió experimentar cierta normalidad antes de que la fama se volviera abrumadora. Entre risas, ambos resumieron esa etapa con una frase que se volvió uno de los momentos más comentados de la entrevista: “Y a nadie le importaba un carajo”.

Affleck coincidió en que ese recorrido compartido fue clave para mantener el equilibrio. “Llegamos a un buen lugar bastante temprano, antes de que la atención fuera tan intensa”, explicó. Y añadió: “Eso es en parte por lo que estamos tan cuerdos como estamos, hasta cierto punto; eso lo pueden juzgar ustedes. Hacernos famosos y exitosos juntos nos dio a alguien a quien recurrir para decir: ‘¿Esto es una locura o qué?’ o ‘¿Qué estás haciendo, hombre?’”.

El diálogo también abordó episodios conocidos de la vida personal de Affleck, como su separación de Jennifer Garner en 2015 y el anuncio, en 2017, de que había completado por segunda vez un tratamiento por adicción al alcohol, coincidiendo con la etapa final de su divorcio. Años después, el actor volvió a estar en el centro de la atención mediática tras su matrimonio con Jennifer Lopez, una relación que se extendió entre 2022 y 2025 y que estuvo permanentemente bajo el escrutinio público.

A pesar de esas dificultades, la amistad entre Damon y Affleck se ha mantenido inquebrantable. En un video reciente difundido por Netflix como parte de la promoción de The Rip, ambos compartieron detalles sobre el origen de su vínculo. Damon recordó que desde muy jóvenes sentían una fuerte atracción por la actuación y el cine, una pasión poco común en la ciudad donde crecieron. “Viniendo de un lugar donde eso no era lo habitual, ese interés compartido nos unió”, explicó.

Affleck, por su parte, destacó el valor de trabajar junto a personas de confianza. “Encontrar algo que te guste hacer y hacerlo con tus amigos es algo realmente bonito, porque pasas gran parte de tu vida trabajando”, señaló.

Esa visión los llevó no solo a compartir pantalla en múltiples proyectos, sino también a construir una relación basada en el apoyo mutuo, la honestidad y la capacidad de acompañarse incluso en los momentos más complejos, una rareza en el mundo del entretenimiento que ambos siguen defendiendo con hechos.