Juan Gabriel y el refugio de lujo donde se alejaba de los escenarios

Más allá de su valor económico, esta propiedad representó un refugio personal para el Divo de Juárez, un lugar donde la música, la naturaleza y la intimidad convivieron lejos del aplauso, pero muy cerca de su esencia artística.

El artista no solo dejó una huella imborrable en la música latina, sino que también construyó un patrimonio inmobiliario que reflejaba su estilo de vida, su disciplina creativa y su necesidad constante de espacios para el descanso y la inspiración.

Uno de los ejemplos más llamativos de esta faceta fue el rancho de lujo que poseyó en Florida, una propiedad valuada en 2 millones de dólares, ubicada cerca de Miami y rodeada de naturaleza, privacidad y exclusividad.

El tema volvió a cobrar relevancia tras el estreno del documental “Divo o muerto”, disponible en la plataforma ViX, donde se revela, entre otros aspectos de su vida, una costumbre poco conocida del cantautor: invertir de forma recurrente en bienes raíces. Juan Gabriel acostumbraba adquirir casas y ranchos en distintos puntos estratégicos para adaptarse a sus giras, grabaciones y periodos de retiro.

Para el intérprete de Querida y Amor eterno, las propiedades no solo eran un símbolo de éxito, sino también espacios funcionales. Le permitían contar con refugios personales donde podía trabajar, componer o simplemente descansar lejos de la presión mediática.

A finales del siglo XX, Juan Gabriel decidió darse uno de esos lujos y adquirió un rancho que destacaba por su extensión, comodidades y diseño, convirtiéndose en uno de sus espacios predilectos en Estados Unidos.

Durante la tercera semana de enero, la revista TVyNovelas publicó imágenes exclusivas del interior de esta propiedad, cuyo valor comercial fue estimado en 2 millones de dólares.

Te puede interesar: Shakira volvería a enamorarse de un futbolista en 2026, según predicción de Vidente

Te puede interesar: Hailey Bieber rompe el silencio sobre el abuso en su matrimonio con Justin Bieber

En ese reporte se describió el lugar con una frase que resume el espíritu del inmueble: “en lo que podría ser un paraíso en la tierra: se trata de la residencia que el prolífico cantautor posee en el estado de Florida, Estados Unidos, y es una especie de rancho lujosísimo”.

Las fotografías muestran amplias áreas verdes que rodean la edificación principal, con una construcción imponente que armoniza con el entorno natural.

De acuerdo con la publicación, la propiedad se encuentra en una zona exclusiva de Fort Lauderdale, a aproximadamente una hora de Miami, un sector conocido por albergar residencias de alto perfil y ranchos privados: “La mansión del intérprete de ‘Amor eterno’ se ubica en el área exclusiva de Fort Lauderdale, a una hora de Miami; fue construida en 1974 y cuenta con nueve habitaciones, cancha de tenis, piscina y un lago artificial y está rodeado de la mejor vegetación entre árboles frutales y las más exóticas plantas”.

El lago artificial se convirtió en uno de los elementos más distintivos del rancho, aportando una sensación de aislamiento y serenidad que Juan Gabriel valoraba profundamente.

El reportaje también detalló que las propiedades vecinas mantenían estándares similares de lujo y amplitud, lo que reforzaba la privacidad del lugar: “Se calcula que el valor de esta residencia asciende a 2 millones de dólares. Las mansiones vecinas a las de Juan Gabriel también están valuadas en más de un millón de dólares y en su mayoría son ranchos ganaderos con caballos finísimos, vacas, aves exóticas y alguno que otro animal salvaje”.

Este entorno exclusivo explicaba por qué el cantautor encontraba allí un espacio ideal para desconectarse del ritmo frenético de los escenarios.

El rancho de Florida forma parte de un legado menos conocido de Juan Gabriel, pero igual de revelador: el de un artista que supo administrar su éxito y crear espacios donde podía ser libre, creativo y auténtico.